Stimoli e vaccino: il mix che sostiene le Borse dopo i rally

La corsa dei titoli ciclici è destinata a continuare in caso di ripresa economica. I rischi: uno stop alla campagna vaccinale e la risalita a sorpresa dell'inflazione



Ogni nuovo anno porta con sé speranze e aspettative. Ma questo 2021 forse di più. Siamo reduci dal trauma della pandemia che tutti confidiamo di metterci alle spalle. Un auspicio non privo di fondamento perché, con l’avvio della campagna vaccinale, per la prima volta si intravede una luce in fondo al tunnel. «La televisione ha detto che il nuovo anno porterà una trasformazione e tutti quanti stiamo già aspettando» direbbe Lucio Dalla. Ed è sulla prospettiva di questa trasformazione tanto attesa che...