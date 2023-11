Stipendi congelati e niente bonus per KPMG nel Regno Unito

Ascolta la versione audio dell'articolo

Non è un buon momento per le società di consulenza. E la conferma arriva dalla decisione di una delle big, KPMG, di congelare gli stipendi e fermare i bonus. La scelta riguarda i circa 12mila dipendenti del colosso della contabilità nel Regno Unito. E arriva nonostante un’inflazione ostinatamente alta, che di fatto trasforma il congelamento dei salari in un taglio degli stessi.

Un portavoce della società di revisione contabile ha dichiarato che, a causa della debolezza del mercato, gli aumenti saranno prioritari solo per il personale che è stato promosso. Mentre i lavoratori che hanno diritto a un bonus riceveranno un bonus inferiore a quello degli anni precedenti.

L’azienda ha circa 17.000 dipendenti nel Regno Unito, compresi i partner, che ricevono una quota degli utili.

Va ricordato che i colossi della contabilità, le cosiddette Big Four (Deloitte, PricewaterhouseCoopers, EY e Kpmg), hanno ridotto i costi per adattarsi a un contesto macroeconomico difficile, licenziando centinaia di dipendenti e tagliando le retribuzioni dei partner a causa del rallentamento del mercato. PwC ha informato i suoi 25.000 dipendenti del Regno Unito di aspettarsi aumenti salariali e bonus minori e potenziali congelamenti quest’anno a causa delle condizioni di mercato «difficili». Un mese fa era invece toccato a Ernest & Young annunciare una cosa simile.

I motivi? Risiederebbero nella necessità di ridurre i costi per il personale dopo l’onda di assunzioni seguita alla ripresa dell’economia post-pandemia. Inoltre, è rallentato anche il turnover tipico nelle società di consulenza, poiché il difficile quadro macro-economico ha ridotto drasticamente le opportunità professionali. Senza contare che sulle società di consulenza gravita l’ombra dell’Intelligenza Artificiale. Ma questa, per ora, è un’altra storia.