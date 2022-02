Stipendi dei dipendenti ministeriali: in arrivo aumenti fino a 2.449 euro l’anno

Decisamente più povera è la novità prevista per il ministero dell’Economia, dove ci si ferma a 244 euro nei livelli gerarchici più bassi e si arriva a 418 euro in quelli più alti, con cifre analoghe a quelle previste per il ministero della Giustizia.

Premiata la lunga attesa

Come accade per i rinnovi contrattuali in cronico ritardo, anche per le indennità di amministrazione l’attesa è stata lunga. Ma viene ora compensata con una vivacità retributiva che non ha paragoni in nessuna area del lavoro dipendente. Per un funzionario medio (area terza, posizione F4) di uno dei ministeri più beneficiati dal Dpcm, l’incrocio di contratti e adeguamenti dell’indennità di amministrazione porterà aumenti mensili vicini ai 300 euro lordi e quasi 6mila euro di arretrati.

Il caso dei dirigenti

Ma la “perequazione” riguarderà i dirigenti, con un meccanismo analogo che poggia però sui fondi che ogni amministrazione deve dedicare alla retribuzione “di posizione” e “di risultato”. Anche in questo caso le cifre sono inversamente proporzionali alla fortuna retributiva maturata fin qui, con un totale che ovviamente dipende anche dalla platea del personale interessato.

L’incrocio di questi due fattori spinge in cima alla graduatoria il ministero della Giustizia, che vede aumentare il fondo per i dirigenti di 4 milioni di euro, seguito da Viminale (2,4 milioni) e ministero dell’Economia (1,4 milioni). Pochi spiccioli invece per Politiche agricole, Transizione ecologica e Turismo, che non arrivano a 100mila euro ciascuno.

Buone notizie per tutti, insomma. O quasi. Perché il decreto si disinteressa di Anpal e Ispettorato nazionale del Lavoro. «Esclusione inopinata», lamenta la Flp, ricordando che le due strutture nascono come articolazioni del ministero del Lavoro.