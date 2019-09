Stipendi e lotta alle classi pollaio le altre urgenze di Fioramonti di Eugenio Bruno e Claudio Tucci

Per sua stessa ammissione la prima urgenza che il neoministro Lorenzo Fioramonti dovrà esaminare riguarda il destino dei precari storici. Un plotone di 55mila docenti non abilitati che ogni anno accede alla cattedra attraverso le graduatorie di istituto e che l’anno dopo di fatto ricomincia daccapo. Ma se su questo punto, come raccontiamo nell’altro articolo in pagina, il lavoro è già partito e consisterà sostanzialmente in un upgrade del decreto legge preparato dal ministro uscente Marco Bussetti e approvato salvo intese dal Cdm del 6 agosto, su altri temi i cantieri partiranno nei prossimi giorni. A cominciare da classi pollaio e stipendi dei docenti che hanno fatto capolino nei primi interventi post nomina dell’esponente pentastellato. E che vanno inquadrati in un discorso più generale sull’aumento delle risorse destinate al mondo dell’istruzione.

Stop alle classi pollaio

In una delle interviste concesse nei giorni scorsi Fioramonti ha citato come benchmark l’esperienza della Germania, dove ha iniziato la sua carriera da docente universitario e dove i suoi due figli vanno a scuola in classi che non superano mai i 21 alunni. Qui il punto di partenza potrebbe essere la proposta di legge che la deputata Lucia Azzolina (M5S) ha depositato alla Camera e che fissa a 22 alunni per classe (elevabili a 23 con i resti) il nuovo tetto massimo per le classi iniziali di infanzia, primaria, medie e superiori (oppure 20 se ospitano studenti con disabilità). A fronte dei 26, 27 o 30 a seconda dei casi previsti oggi. A frenare il cammino parlamentare del provvedimento è stato finora l’elevato esborso necessario, che partirebbe da 338 milioni per arrivare a 2 miliardi. Ma a suggerire un possibile piano B è la stessa Azzolina, che al Sole 24 ore del Lunedì spiega: «Se non si può intervenire subito a tutti i livelli perché è troppo oneroso partiamo almeno con la prima classe delle secondarie di II grado dove ci sono i tassi più alti di dispersione scolastica permettendo invece agli alunni di ottemperare all’obbligo scolastico».

Stipendi più alti

Nell’agenda del neoministro dovrebbe trovare spazio anche il tema dell’aumento dello stipendio degli insegnanti. Non fosse altro perché è stato messo nero su bianco nell’accordo siglato a Palazzo Chigi il 24 aprile tra i sindacati della scuola e il premier Giuseppe Conte. Per assicurare agli oltre 800mila prof italiani i 111,50 euro mensili di incremento stipendiale attesi servirebbero 2,2 miliardi e in cassa il Miur, per il rinnovo del Ccnl di lavoro, ha solo 800 milioni. Per cui restano da trovare gli altri 1,4 miliardi.