Stipendi, ecco i lavori più pagati in Italia. Le 10 regole d’oro per avere un aumento

6. Le giuste motivazioni

In ogni discorso di successo il “perché” viene prima del “cosa” e del “come”. Le persone vengono convinte a fare qualcosa quando comprendono e condividono le motivazioni che ne stanno alla base. Perché, allora, l'imprenditore o l’hr Manager dovrebbe accordare un aumento? Ci sono per lo meno due aspetti da tenere in forte

considerazione: i) per ottenere ciò che si vuole i propri interessi e quelli della controparte devono convergere; ii) ricordarsi che dal punto di vista del datore di lavoro il livello dello stipendio dipende dal valore del lavoro (mercato + peso organizzativo del tuo ruolo) e dal valore della persona (il contributo attuale e/o futuro). Le argomentazioni di chi punta a un aumento, di conseguenza, dovrebbero includere entrambi questi aspetti e

dovrebbero convincere la controparte che il valore del tuo ruolo non è adeguatamente valorizzato, e/o che il proprio valore individuale non si riflette in modo sufficiente nel tuo stipendio.

7. Definire un piano e metterlo alla prova

In una negoziazione prevedere le mosse della controparte è molto importante. Tanto più si riesce a farlo, tanto più si può essere efficaci. Ciò vuol dire che bisogna avere un piano, che deve partire da una chiara definizione degli obbiettivi, di quando alzarsi e rinunciare e del punto di apertura . La strategia negoziale deve essere chiara e una volta definita è importante che ne vengano verificati i punti di forza e di debolezza.

8. Mantenere la riservatezza

Gli uffici del personale apprezzano molto la riservatezza rispetto alle loro trattative salariali e mal digeriscono quelle situazioni in cui aver accolto una richiesta o aver aperto una discussione sullo stipendio di un dipendente alimenta problemi gestionali, malcontento e magari ulteriori pressioni per aumenti retributivi da parte di altri dipendenti.

9. Le emozioni «giuste»

Nella trattativa salariale è ovviamente opportuno evitare le minacce. Piuttosto è bene dare alla controparte il senso di controllo. Gli aut-aut non predispongono gli altri a essere comprensivi rispetto alle nostre richieste, mentre è fondamentale trasmettere i messaggi in un’ottica positiva. È altamente sconsigliabile affrontare una trattativa salariale lamentandosi, mentre bisognerebbe mettere in evidenza le conseguenze positive (per sé e anche per il datore di lavoro) di un eventuale accettazione delle proprie richieste retributive.

10. Evitare le trappole cognitive

Secondo gli studiosi di economia comportamentale, , le decisioni delle persone sono fortemente condizionate da “bias” (pregiudizi) che poco hanno a che vedere con la razionalità. Le nostre decisioni, cioè, sono molto

meno logiche di quanto non ci piaccia pensare e seguono schemi in cui i fattori di natura emozionale e probabilistica hanno un peso decisivo. Questo, ovviamente, vale anche quando si parla di negoziazione.

In particolare, ci sono alcune “trappole” alle quali stare attenti, come l’e ccesso di fiducia. Essere consapevoli del proprio valore, è fondamentale

per una negoziazione di successo. Ma se si sa di essere una risorsa di valore per la propria organizzazione o per il futuro datore di lavoro potrebbe portare ad affrontare la trattativa in modo aggressivo:

“prendere o lasciare”. È un atteggiamento sconsigliato dagli esperti. Da un lato è bene chiedersi se la propria posizione è così forte, perché una sopravalutazione potrebbe rivelarsi fatale e portare ad un niente di fatto.