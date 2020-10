Stipendi dei prof, ecco la mappa europea: per gli italiani potere d’acquisto fermo da 4 anni In occasione della Giornata mondiale degli insegnanti la rete Eurydice pubblica le retribuzioni di docenti e dirigenti di 42 sistemi educativi europei. E scopre che le buste paga possono variare da 5mila a 80mila euro lordi l’anno di Alessia Tripodi

Coronavirus: a scuola certificato e doppio tampone per rientrare

In occasione della Giornata mondiale degli insegnanti la rete Eurydice pubblica le retribuzioni di docenti e dirigenti di 42 sistemi educativi europei. E scopre che le buste paga possono variare da 5mila a 80mila euro lordi l’anno

4' di lettura

Potere d’acquisto invariato da 4 anni, progressione salariale lenta e stipendi che rientrano nella media europea, tra i 22mila e i 28mila euro lordi l’anno. Ma che restano comunque più bassi rispetto a quelle di gran parte dei colleghi europei. È questa la situazione retributiva dei docenti italiani secondo la rete Eurydice, che per la Giornata mondiale degli insegnanti, celebrata il 5 ottobre di ogni anno, pubblica i nuovi dati sulle buste paga di docenti e dirigenti scolastici delle scuole pre-primarie, primarie e secondarie dei 42 sistemi educativi di 38 Paesi europei.

I dati, riferiti all’anno scolastico 2018/2019, rivelano notevoli differenze di trattamento in giro per l’Europa: a seconda del Paese, infatti, gli stipendi degli insegnanti all’inizio della professione possono variare tra i 5mila e gli 80mila euro lordi l’anno. Il livello di salario, dice il rapporto, è generalmente legato allo standard di vita di ogni Paese, misurato attraverso il Pil pro capite. E dunque gli stipendi più alti si registrano in Paesi come Germania, Danimarca e Svizzera, mentre Bulgaria, Lettonia e Polonia sono tra quelli con le buste paga più leggere.

Il testo del rapporto Eurydice Visualizza

Buste paga a confronto

Quanto sono apprezzati gli insegnanti e i dirigenti scolastici in Europa? Soprattutto in questo momento, in cui la crisi dettata dall’emergenza Covid ha evidenziato il grande impegno richiesto a queste figure professionali per garantire un insegnamento di qualità? A questa domanda cerca di rispondere il rapporto Eurydice “Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe 2018/19”, che mette a confronto non solo i diversi livelli di stipendio ma anche e le progressioni salariali, ovvero la “velocità” con la quale le buste paga aumentano durante la carriera.

In Bulgaria, Lettonia, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia, lo stipendio di base degli insegnanti neoassunti è al di sotto dei 9mila € annui: sono questi i Paesi con il più basso Pil pro capite in tutta l'Unione. Gli stipendi tabellari (ovvero la paga base) dei docenti italiani, come accennato, si collocano, insieme a quelli dei colleghi francesi, portoghesi e inglesi, tra 22.000 e 28.000 € lordi annui. Livello in cui rientra anche la media europea, che è di 24.499 € per le scuole pre-primarie, 26.237 per le primarie, 27.419 per le secondarie inferiori e 28.420 € per le scuole secondarie superiore.

Più alti della media europea sono, invece, gli stipendi iniziali degli insegnanti in Belgio, Irlanda, Spagna, Paesi Bassi, Austria, Finlandia, Svezia e Scozia. Gli stipendi più alti si registrano in Danimarca, Germania, Lussemburgo, Svizzera, Islanda, Liechtenstein e Norvegia, tutti Paesi con un Pil pro capite alto.