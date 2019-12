Stipendi, per i manager busta paga media di 850mila euro: 100mila in meno in un anno Lo stipendio medio dell’amministratore delegato di una società quotata con sede in Italia è stato pari a 849.300 euro lordi nel 2018. Il valore è inferiore del 10,8% a quello del 2017 (952.400 euro), anno in cui c’era stato un aumento del 14,5% rispetto al 2016 (831.700 euro). È quanto calcolato dall’Area Studi di Mediobanca di Gianni Dragoni

Questo valore, calcolato dall’Area Studi di Mediobanca, è pari a 14,4 volte il costo medio del lavoro delle imprese quotate (18,5 volte nel 2017). Il multiplo sale a 24,4 volte (32,8 nel 2017) per le società con una capitalizzazione superiore a un miliardo. Ma c’è un caso record in cui l’a.d. ha guadagnato quanto la somma delle buste paga di 114,2 dipendenti (rispetto a 217 buste paga nel 2017).

Il report di Mediobanca

Lo studio di Mediobanca ha analizzato la campagna compensi dell’anno 2017 di 230 imprese con sede in Italia quotate all’Mta (Mercato telematico azionario), il listino principale della Borsa.

La ricerca non fa nomi, anche se questi sono pubblici, perché contenuti nelle Relazioni sulla remunerazione (Tabella 1) o in altri documenti di bilancio. Secondo Mediobanca l’a.d. più pagato per la singola carica ha guadagnato 5,986 milioni lordi (9,132 milioni lordi nel 2017): è Philippe Donnet di Generali. Tra i presidenti il compenso più alto è 7,006 milioni (4,068 milioni nel 2017): è Massimo Della Porta, di Saes Getters.

Va fatta un’ulteriore precisazione. La ricerca di Mediobanca rileva i compensi per ogni carica, senza fare il cumulo tra più cariche eventualmente ricoperte dalla stessa persona (per esempio a.d. e d.g.).

La top ten dei più pagati

Pertanto se si considerano tutti i compensi Donnet e Della Porta non sono i più pagati, secondo i dati rilevati dalla stessa Mediobanca facendo il cumulo di tutte le cariche. In questo caso il primo è Carlo Cimbri, a.d. e d.g. del gruppo Unipol, con 7,917 milioni lordi nel 2018. Il secondo è Giovanni Tamburi, presidente e a.d. di Tip, con 7,7 milioni. Il terzo è il già citato Della Porta. Il quarto più pagato è Remo Ruffini, presidente e a.d. di Moncler, con 6,515 milioni. Il quinto è Claudio Descalzi, presidente è a.d. dell’Eni, con 6,456 milioni. Il sesto è Donnet. Il settimo è Pierroberto Folgiero, a.d. e d.g. di Maire Tecnimont, con 5,952 milioni. L’ottavo è Giovanni Castellucci, ex a.d. e d.g. di Atlantia, con 5,688 milioni. Il nono Carlo Messina, a.d. e d.g. di Intesa Sanpaolo, con 5,658 milioni. Il decimo è Pietro Salini, a.d. di Salini Impregilo, con 5,608 milioni.

Rispetto al «pay watch» del Sole 24 Ore (pubblicato il 31 marzo 2019) la ricerca di Mediobanca contiene alcune differenze. Esclude le società “italiane” che hanno trasferito la sede legale all’estero, come Fca, Ferrari, Cnh Industrial, Exor (domiciliate in Olanda), o quotate su mercati esteri (Prada a Hong Kong, Luxottica quotata a Parigi dopo la fusione con Essilor). Altra differenza rilevante è che questo studio non considera le somme percepite «per inizio o cessazione carica», mentre include i «benefici non monetari».