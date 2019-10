Stipendio sindaci, l’aumento a 1.500 euro potrebbe riguardare il 69% dei Comuni

2' di lettura

L’obiettivo sarebbe di innalzare lo stipendio dei sindaci dei Comuni più piccoli, portandolo a 1.500 euro netti. Una proposta partita e subito rilanciata dal presidente dell’Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro. «Non sarei contrario a un aumento dell’indennità», ha detto il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri in occasione del convegno Sindaci d’Italia. Ma allo stato a quanto ammontano gli stipendi dei primi cittadini in Italia?

INDENNITÀ DI FUNZIONE MENSILE DEI SINDACI Per dimensione dei comuni. Dati in euro

GETTONI DI PRESENZA PER I CONSIGLIERI COMUNALI Per dimensione del comune. Dati in euro

«Come rappresentante dei sindaci d’Italia – spiega Antonio Decaro - chiedo al premier che venga riconosciuta un’indennità minima ai sindaci di 1.500 euro netti. È una questione di merito: perché i sindaci dei piccoli Comuni lavorano quanto e come gli altri, sopportano responsabilità diverse e gestiscono vincoli burocratici peraltro con una dotazione di personale che definire minima è un eufemismo. Ma è anche una questione di civiltà: percepire così poco non riconosce e non dà merito al valore dell’impegno di un sindaco per la propria comunità. Se quell’impegno vale solo qualche centinaio di euro, meglio una pacca sulla spalla, è più dignitoso. Poi non meravigliamoci se alle elezioni non ci sono candidati: all’ultima tornata sono stati 9, tutti Comuni piccoli o periferici».

GUARDA IL VIDEO - Scuola: Anci, Italia migliore con educazione civica

In linea generale lo stipendio lordo va da un massimo di 7mila 798,50 euro per Comuni con oltre 500mila abitanti a un minimo di 1.291,14 euro per quelli con almeno 1.000 cittadini. Ovviamente, al netto di tasse e della riduzione del 10% decisa dalla Finanziaria 2006, la retribuzione netta scende. Sono anche previste eventuali maggiorazioni, dovute alle entrate del bilancio del Comune. In particolare, se queste risultino superiori alla media regionale si avrà un aumento del 3% dell'indennità. Se anche la spesa procapite risulterà superiore alla media regionale, allora ci sarà un incremento di 2 punti percentuali.

Ma quanti sono in Italia i Comuni che potrebbero essere beneficiati da questa iniziativa di aumentare la retribuzione per i sindaci degli enti più piccoli? I Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti (retribuzione lorda fino a 1.446,08 euro) sono 4.637. Altri 1.133 Comuni hanno tra i 3.001 e i 5.000 cittadini (soglia oltre la quale gli enti non sono più definiti “piccoli”). In totale, dunque, le amministrazioni che potrebbero beneficiare di questa iniziativa sono 5.500, il 69% dei Comuni italiani con 10 milioni 68mila 213 residenti, ossia il 17% della popolazione nazionale. Le regioni con il più alto numero di piccoli Comuni sono Piemonte (1.046) e Lombardia (1.043).