Stirpe: la sicurezza è priorità, investire sulla prevenzione

«Il Covid ha dimostrato che la sicurezza sul lavoro è una condizione essenziale del fare impresa. Dobbiamo puntare sulla prevenzione, sulla formazione e sull’informazione. La cultura della sicurezza, che pure necessita di un apparato sanzionatorio, si alimenta solo se si farà crescere la partecipazione nei luoghi di lavoro». Maurizio Stirpe, vice presidente di Confindustria per il lavoro e le relazioni industriali, ha rilanciato la proposta di istituire le commissioni paritetiche in azienda per fare della sicurezza sul lavoro «parte integrante ed essenziale dei processi aziendali».

Occasione dell’intervento di Stirpe è stata la premiazione della settima edizione del “Premio imprese per la sicurezza 2021”, organizzato da Confindustria ed Inail nell’ambbito di Connext, con la collaborazione tecnica di Apqi (associazione premio qualità Italia) e di Accredia (ente italiano di accreditamento). «Con il Premio - ha ricordato il presidente dell’Inail Franco Bettoni - si concretizza ulteriormente la consolidata collaborazione tra l’Istituto e Confindustria per diffondere iniziative congiunte finalizzate alla diffusione della cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro. Le aziende finaliste avranno la possibilità di accedere alla riduzione del premio assicurativo. Intendiamo promuovere le buone pratiche per offrire un significativo contributo al miglioramento dei livelli di sicurezza coinvolgendo tutto il sistema produttivo italiano». Nel messaggio il ministro del lavoro, Andrea Orlando ha ricordato «il drammatico aumento di incidenti sul lavoro, parallelamente alla ripresa delle attività produttive», che «ha accelerato l’intervento del governo per rafforzare l’attività di vigilanza e prevenzione, attraverso maggiore personale, semplificazione delle procedure e il miglioramento del coordinamento dei soggetti competenti». Il ministro ha ricordato che nel Dl fiscale è previsto «un rafforzamento dell’Ispettorato nazionale del Lavoro autorizzando oltre mille nuove assunzioni ed ampliando le misure deterrenti di immediata applicazione». Per Tommaso Nannicini (Pd) «è giusto premiare le imprese che fanno formazione, investono in sicurezza, è anche importante a livello aziendale avere un tessuto di relazioni per fare prevenzione, e mettere in campo incentivi veri dal punto di vista legislativo». Ma - ha aggiunto Nannicini - «il territorio non è tutto lo stesso così come il tessuto produttivo, bisogna distinguere tra le filiere produttive dove c’è molto lavoro nero: servono strumenti repressivi e controllo del territorio. Per le realtà sane, in presenza di un tessuto produttivo servono professionisti che aiutino le aziende a fare gli investimenti in un clima collaborativo».

L’evento - cui il Presidente della Repubblica ha riconosciuto anche quest’anno la medaglia - premia l’impegno concreto per la sicurezza sul lavoro, i progetti più virtuosi, modelli di riferimento per migliorare le condizioni di salute e sicurezza. Su oltre 190 candidature il Comitato tecnico scientifico – costituito da esperti di Confindustria, Inail, Apqi ed Accredia - ha individuato una rosa di finalisti tra i quali il Comitato di premiazione (composto da rappresentanti del mondo imprenditoriale, istituzionale ed accademico) ha scelto i vincitori. L’Award è stato assegnato a Meic Services che si occupa della fornitura di Gas Metano con carri bombolai. I 5 Prize sono stati consegnati a Aptar Italia (fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche); Caterpillar Hydraulics Italia (produzione di cilindri idraulici); Fabbrica Italiana Lamiere (produzione di lamiere per la costruzione di parti meccaniche); Geodem Ambiente (demolizioni, scavi e bonifiche); Raffineria di Gela (trasformazione di biomasse in biocarburanti). Cinque menzioni per Aptar Italia; FIL; Meic Services; SIVI; Raffineria di Gela. Sono arrivate finaliste Adragna Alimenti Zootecnici; Faurecia Emissions Control Technologies Italy; Frangerini Impresa; Item Oxygen; La Tecnica Nel Vetro; SIVI SRL; Smith International Italia; Toyota Material Handling Italia; Tozzi Green.