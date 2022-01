StMicroelectronics corre, la taiwanese Tsmc stima forte aumento domanda chip

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Seduta di rialzo per i tech europei e per Stmicroelectronics che segna la performance migliore di Piazza Affari. L'EuroStoxx di settore è il migliore in Europa, con i tecnologici che riprendono fiato dopo alcune sedute di debolezza. In particolare St beneficia dei dati migliori delle attese della taiwanese Tsmc che ha anche migliorato la guidance per il primo trimestre e per l'intero 2022, grazie soprattutto alla domanda di nuovi iPhone e di componenti per auto. Inoltre, St incassa il giudizio positivo del Credit Suisse che ha alzato il target price sul titolo a 60 euro dal precedente 49,50 confermando il giudizio outperform.

Tsmc ha detto di aspettarsi una forte crescita della domanda di semiconduttori nei prossimi anni, dopo aver chiuso il primo trimestre del 2022 tra 16,6 mld di dollari e 17,2 miliardi di dollari, contro attese che erano per 15,8 miliardi di dollari. Il gross margin è atteso fra 53% e 55% contro il 51,8% atteso. Per il 2022 la società si attende una crescita dei ricavi fra il 25% ed il 28% contro le stime che erano del 21%. La maggiore crescita è legata principalmente ai settori 'high performance computing' e automotive mentre su IoT e smartphone è attesa una crescita leggermente inferiore a quella di gruppo. La società investirà nel 2022 fra 40 e 44 mld di dollari di capex rispetto ai 31 mld del 2021. «La guidance sulle capex a nostro avviso è chiaramente positiva per i fornitori di macchinari mentre quella sul fatturato, che include una componente importante di pricing (non quantificata), dovrebbe aiutare in relativo i margini dei produttori integrati e non fabless come StMicroelectronics e Infineon», dicono gli analisti di Equita.