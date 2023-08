StMicroelectronics in discesa, pesa delusione su guidance Infineon

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Infineon Technologies delude il mercato e Stmicroelectronics ne fa le spese a Milano e Parigi. Le azioni del colosso tedesco di chip sono arrivate a cedere a Francoforte anche più di undici punti, mentre St a Milano è tra i peggiori del FTSE MIB. L'EuroStoxx dei tech registra la performance peggiore con un calo di circa due punti. Infineon ha confermato i target per l'anno in corso, deludendo le attese per un upgrade, dopo la forte domanda registrata nei mercati automotive e industria. «Ci aspettavamo un miglioramento della guidance - dicono gli analisti di Citi - in particolare sul fronte dei margini». Le stime di vendite nel quarto trimestre sono a 4 mld di euro, contro attese medie degli analisti a 4,13 mld. Il margine operativo è visto al 25%, consensus al 26%. I margini hanno deluso anche nel trimestre (46,2% contro 46,5% atteso) e la previsione di ulteriori rallentamenti su questo fronte nel trimestre preoccupa il mercato.

«Nel complesso giudichiamo la guidance del quarto trimestre negativamente - dice Equita (buy, target price a 50 euro - mentre l`annuncio di nuovi design win nel SiC supporta un aumento delle stime di medio termine». Infineon ha registrato nel trimestre ricavi in rialzo del 13% rispetto all'anno prima a 4,09 mld euro (stime a 4,05 mld), mentre l'utile netto è stato di 831 mln di euro dai 517 mln di un anno prima. «Da un lato, nell'elettromobilità rinnovabili e aree di applicazione collegate la domanda è rimasta forte. D'altra parte, la domanda per le applicazioni per consumatori, come pc e smartphone, resta bassa», ha detto il ceo Jochen Haneback. Il gruppo ha annunciato che investirà fino a 5 mld euro nei prossimi 5 anni per espandere l'impianto in Malesia per produrre chip per l'automotive. I ricavi attesi sono di circa 7 mld euro per la fine del decennio.