StMicroelectronics in luce, Moody's alza outlook a "positivo"

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - In una seduta fiacca per il FTSE MIB e per il comparto tecnologico europeo (-0,21% l'Euro Stoxx 600 di settore), Stmicroelectronics viaggia in controtendenza e sale di quasi un punto sia a Milano sia a Parigi (+0,7%), dopo che Moody's ha alzato l'outlook da stabile a positivo e ha confermato il rating "Baa2", a livello investimento e «supportato dalla solida crescita dei ricavi dal 2017 in poi, accelerata dal 2020» . Il miglioramento della prospettiva «riflette la continua solida performance finanziaria di St, come conseguenza del perdurare di una domanda solida di semiconduttori, cosa che consente un significativo aumento dei prezzi con conseguente forte incremento dei margini», spiega Dirk Goedde, vicepresident dell'agenzia di rating, secondo cui questo potrà sostenere «significativi investimenti da parte della società in nuova capacità senza deteriorare la struttura di capitale».

Inoltre, l'agenzia di rating si aspetta che St «mantenga una politica finanziaria prudente, mentre gli impatti ciclici rimangono riconducibili ai mercati finali della società». Moody's prevede che nei prossimi 12-18 mesi il gruppo dei semiconduttori continuerà a incrementare i ricavi in «mid to high single digit», ovvero tra il 5% e il 9%, nei prossimi 12-18 mesi, mantenendo un margine Ebitda rettificato superiore al 30%. Inoltre, la previsione è che il rapporto debito lordo adjusted/Ebitda si mantenga attorno a una volta, con un incremento della generazione di free cash flow come percentuale del debito in rialzo sopra il 30% nel 2024.

Per gli analisti di Banca Akros «si tratta di notizie positive a livello di margini, anche se St non ha necessità di rifinanziamento nel prevedibile futuro data la sua posizione finanziaria netta positiva e il flusso di cassa netto positivo». Gli analisti ricordano inoltre che St ha accelerato le spese in conto capitale verso i 4 miliardi di dollari e «l'aspettativa è che i dividendi superino significativamente i 300 milioni di dollari, con oscillazioni solo moderate del capitale circolante nei prossimi 12-18 mesi». Inoltre, St ha in corso un programma di riacquisto di azioni proprie di circa un miliardo di dollari da eseguire nell'arco di tre anni (è stato annunciato nel luglio del 2021 e attualmente utilizzato per 0,6 miliardi).