STMicroelectronics: nel quarto trimestre ricavi per 3,24 miliardi di dollari

I ricavi netti preliminari di STMicrolectronics, per il quarto trimestre 2020, ammontano a 3,24 miliardi di dollari, in aumento del 21,3% su base sequenziale e 580 punti base al di sopra del valore più alto della forchetta. Lo comunica il gruppo dei semiconduttori. La previsione precedente per i ricavi netti del quarto trimestre 2020, dice sempre il gruppo, era di 2,99 miliardi di dollari, pari a un aumento del 12,0% su base sequenziale, più o meno 350 punti base.



