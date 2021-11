STMicroelectronics spinge gli investimenti: focus sulla produzione

Ascolta la versione audio dell'articolo

6' di lettura

Accelerare, e aumentare, gli investimenti sulla capacità produttiva. Non solo nell’ottica di incrementare l’output in sé, ma anche di migliorare e rendere più efficiente il mix produttivo. È tra le priorità di Stmicroelectronics (ST) per, da un lato, fare fronte al forte eccesso di domanda di microprocessori; e, dall’altra, sostenere il business.

Il conto economico

Già, il business. La multinazionale italo-francese, anche e soprattutto in scia proprio alla dinamica delle richiesta di prodotti, nei primi nove mesi del...