StMicroelectronics al top dal 2002 su rumors contratto con Space X per Starlink Il titolo scambia ai massimi da 18 anni grazie alle indiscrezioni sulla commessa. L'accordo riguarderebbela costruzione dei ricevitori (1 milione) affidata in outsourcing di Andrea Fontana e Stefania Arcudi

StMicroelectronics sale in Borsa e scambia ai massimi dal 2002 grazie alle indiscrezioni sulla commessa con SpaceX per il progetto Starlink, il sistema di minisatelliti per una rete globale di accesso a internet satellitare. Secondo quanto riportato da Business Insider, l'accordo riguarderebbe la costruzione dei ricevitori (1 milione) affidata in outsourcing al gruppo italo-francese: il contratto risalirebbe a qualche anno fa ma la produzione sarebbe entrata nel vivo solo dallo scorso mese di settembre. Contatta sull'argomento, la società non conferma nè smentisce le indiscrezioni ribadendo che «StMicroelectronics non commenta su chi sia o non sia uno dei suoi clienti o su accordi che potrebbe o non potrebbe avere con loro».

Per gli analisti ipotesi di prezzo poco sostenibile

Stupiscono le cifre del contratto riportate dall'articolo in quanto si parla di un accordo per 2400 dollari a ricevitore mentre in base agli annunci all'utente l'hardware del sistema Starlink in fase di test negli Stati Uniti e in Canada viene venduto a 499 dollari. «Secondo Business Insider il prezzo di vendita unitario sarebbe 2400 e quindi il contratto con St varrebbe 2,4 miliardi di dollari - osserva Equita Sim - Benché l`ipotesi di prezzo ci pare poco sostenibile se confrontata con i 499 del beta test in quanto porterebbe ad una perdita di 1900 dollari per cliente stimiamo che il contratto, se confermato, a seconda della velocità del rollout (2-3 anni) e del prezzo unitario potrebbe avere un impatto positivo sugli eps (utili per azione) 2021-23 di St fra il 2% ed il 12%».

(Il Sole 24 Ore Radiocor)