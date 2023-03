Stmicroelectronis in calo nel giorno della proposta di dividendo

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Stmicroelectronics in calo a Piazza Affari, nel giorno in cui la società ha annunciato una cedola in linea con quella dell’anno precedente. Nella notte il consiglio di vigilanza di Stmicroelectronics ha deciso di proporre alla prossima assemblea generale annuale degli azionisti la distribuzione di un dividendo in contanti di 0,24 dollari per ogni azione ordinaria, in linea con l’anno precedente. La cedola sarà pagata in rate trimestrali da 0,06 dollari nel secondo, terzo e quarto trimestre del 2023 e nel primo trimestre del 2024 agli azionisti registrati nel mese di ciascun pagamento trimestrale. Intermonte ricorda che il payout è attorno al 6 per cento. La cedola, hanno commentato gli analisti, è leggermente al di sotto del consensus attorno a 0,28 dollari, ma in linea con quanto prezzato dal mercato delle opzioni. Intermonte ha confermato la raccomandazione di "Outperform" con target di prezzo a 56,8 euro. Equita ha rivisto al rialzo il target di prezzo dell’8% a 52 euro, ma ha ribadito il giudizio di "Hold" sulle azioni St.

Equita analizza il comparto dei semiconduttori di potenza

Gli analisti della sim hanno analizzato il comparto dei semiconduttori di potenza, tenendo conto degli sviluppi del carburo di silicio (SiC) e del nitruro di gallio (GaN), nuove tecnologie nella componentistica dei semiconduttori. «Abbiamo costruito un modello dettagliato per il power SiC, stimando un mercato di circa 19 miliardi di dollari nel 2030 (rispetto a 1,1 miliardi nel 2021), la maggior parte dei quali legati agli inverter usati per le auto elettriche, per la generazione e storage di energie rinnovabili e altre applicazioni industriali», hanno spiegato. Per quanto riguarda il GaN, l’adozione del mercato è legata principalmente alla ricarica rapida di applicazioni consumer, all’energia solare residenziale e alle auto elettriche. «Stimiamo un mercato di 3 miliardi di dollari entro il 2030, da 0,1 miliardi del 2021». Le previsioni hanno comportato «una prospettiva più ottimistica per St», secondo gli esperti della sim, che così hanno illustrato che secondo le loro stime «SiC e GaN dovrebbero rappresentare l’11% delle vendite della società nel 2025 e il 21% nel 2030 e spiegare il 42% della crescita dei ricavi dell’azienda nel 2025-30».