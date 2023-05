Stmicroelectronis recupera dopo ko di settimana scorsa

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Stmicroelectronics rialza la testa dopo lo scivolone accusato giovedì scorso, giorno in cui la società ha diffuso i conti trimestrali che, ironia della sorte, sono risultati superiori alle attese. Le azioni, però, sono state travolte dalle vendite, risentendo del timore di un rallentamento della domanda di chips, messo in conto anche dal management dell’azienda. Dopo il crollo del 10,8% accusato nell’ultima ottava, le St oggi mettono a segno un progresso del 3%, attestandosi a 39,7 euro.

A dare tono alle azioni sono anche le indicazioni positive fornite da Onsemi, società con posizioni di leadership nei sensori e power semi per automotive, e di Nxp. Nel dettaglio Onsemi ha fornito un outlook positivo per il secondo trimestre 2023, il 5% al di sopra del consensus per quanto riguarda il fatturato e l’11% per quanto riguarda l’utile netto. In più durante la conference call, il management ha indicato che la domanda dell’automotive è solida e prevista in crescita sequenziale. Le azioni hanno vantato a Wall Street un progresso del 9%. Anche Nxp, società con posizione di leadership nei microcontrollori per automotive, ha pubblicato un previsioni superiori alle attese per il periodo aprile-giugno, con la stima di una domanda solida sia per il settore automotive, sia per l’industrial. Il management condurrà quest’oggi la conference call dalla quale emergeranno maggiori dettagli.

Gli analisti di Equita consigliano cautela (Neutral) sulle azioni di St, con ma calcolano un target di prezzo ben più elevato delle attuali quotazioni e pari a 52 euro. Sono positivi anche gli esperti di Intermonte, con la raccomandazione di Outperform e l’indicazione di un prezzo obiettivo a 56,15 euro. Gli esperti hanno però ricordato che la Semiconductor Industry Association ha pubblicato i dati sulle vendite di semiconduttori a livello globale: a marzo state pari a 39,8 miliardi di dollari, in calo del -21% su base annua. Gli esperti di Intermonte hanno però evidenziato che la performance rispetto ai mesi precedenti si è rivelata stabile. «Come di consueto non è disponibile il breakdown a livello di prodotto, ma ci aspettiamo che la parte delle memorie, alla quale St non è esposta, sia stata la più debole», hanno commentato. Gli analisti della sim hanno anche ricordato che le azioni del gruppo italo-francese trattano su multipli contenuti rispetto alle medie storiche: il rapporto tra prezzo e utili si attesta a 9,8/9,3 volte, rispetto ad una media storica di settore a 10 anni di 17,1/14,9 volte ed un minimo valutativo precedente di 10,9/9,2 volte.