Stmicroelectronis snobba l'allarme di Foxconn e si riavvicina ai massimi

Stmicroelectronis si riavvicina ai massimi storici a 27,75 euro toccati lo scorso 24 gennaio, nonostante l'allarme coronavirus che potrebbe impattare su tutta la catena produttiva tecnologica. Le azioni dell'azienda italo-francese guadagnano oltre il 2% e navigano sopra a 27 euro, snobbando anche l'allarme sui conti lanciato nelle ultime ore da Hon Hai Precision (Foxconn), il principale partner produttivo di Apple. Il gruppo, le cui fabbriche cinesi rimarranno ferme fino al prossimo 10 febbraio per il coronavirus, ha messo le mani avanti, annunciando di avere rivisto al ribasso le stime sul fatturato del 2020 che a questo punto è previsto in crescita dell'1-3%, anziché del 3-5%.

«A nostro avviso la notizia è negativa per tutta la supply chain inclusa St», hanno commentato gli analisti di Equita, ricordando che gli ordini di Apple pesano sul fatturato di St attorno al 15%. Equita ha quindi raccomandato prudenza sulle azioni ('Hold'), stimandone un target a 27 euro.

