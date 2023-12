Stoccafisso norvegese, il 70% finisce sulle tavole italiane

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

La passione degli italiani per stoccafisso e baccalà non sembra attenuarsi neanche in tempo di crisi. Basti pensare che oltre il 70% della produzione di stoccafisso continua a essere esportata verso l’Italia: 1.608 tonnellate sulle 2.252 totali nell’ultimo anno per un valore prodotto di 38 milioni di euro (+43%) secondo i dati Nsc (Norwegian Seafood Council). L’import di baccalà norvegese è stato invece pari a 425 tonnellate (+27% in valore).

Vale la pena ricordare come il vero stoccafisso sia prodotto solo in Norvegia e sia in genere considerato più pregiato rispetto al baccalà: infatti entrambi “nascono” dal merluzzo, ma mentre lo stoccafisso è essiccato all’aria aperta e richiede un tempo di lavorazione maggiore, il baccalà è conservato sottosale.

Loading...

Oltre al prodotto che tradizionalmente passa da pescherie e grossisti che riforniscono i ristoranti, crescono gli acquisiti anche nel preconfezionato nei supermercati. Secondo i dati elaborati da NielsenIq per il seminario annuale organizzato da Nsc, le vendite di confezioni a peso predeterminato di stoccafisso nei supermercati nei primi 9 mesi del 2023 sono infatti cresciute su base annua del 18,1% a valore (per un totale di 3,1 milioni di euro) e sono avvenute per il 65% in Veneto e Lombardia.

In questo segmento il baccalà invece è cresciuto del 6,5% (per 12,6 milioni di valore). «Ci sono delle eccellenze e dei settori, come quello ittico, che riescono a sfruttare i trend di mercato meglio di altri, ottenendo così una crescita maggiore nonostante la situazione attuale sia molto complessa – ha affermato Andrea Succi, sales and marketing advanced analytics di NielsenIq.

Nel corso del seminario sono state illustrate anche le abitudini sui pasti “fuori casa” degli italiani: nonostante lo scenario politico ed economico attuale, la maggior parte delle famiglie non rinuncia a mangiare al ristorante e una parte di loro non ha cambiato le proprie modalità di spesa rispetto al passato.

Anche in questo caso il consumo di baccalà e stoccafisso ha registrato una crescita a doppia cifra, pari a +20,2% a giugno 2023 rispetto a giugno 2022.