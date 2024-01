Stoccaggio di energia, la sfida è andare oltre le batterie al litio

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con il via libera della Commissione europea arrivato a fine 2023, l’Italia ha finalmente uno schema per lo stoccaggio centralizzato dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. Si tratta senz’altro di una buona notizia, un passo avanti concreto verso gli obiettivi del pacchetto Ue “Fit for 55%”, che mira a ridurre le emissioni di gas serra di almeno il 55% entro il 2030 e a raggiungere il 42,5% di rinnovabili.

Il Mase ha spiegato che saranno promossi investimenti in due tecnologie – stoccaggi elettrochimici (batterie agli ioni di litio) e pompaggi idroelettrici – per un’energia accumulabile di almeno 70 gigawattora e un valore di oltre 17 miliardi di euro in dieci anni. La nuova capacità di stoccaggio sarà acquisita attraverso aste di Terna e la prossima si terrà entro l’anno.

Le soluzioni di stoccaggio di energia ammissibili alle aste – considerate da Terna come quelle di riferimento – sono sostanzialmente due: batterie agli ioni di litio e pompaggi idroelettrici. Solo un 10% del totale sarà assegnabile ad altre tecnologie, anche se Terna aggiornerà almeno ogni due anni il suo studio sulle tecnologie di riferimento. Ed è su questo punto – le soluzioni ammissibili in asta – che la sensazione è quella di un’occasione colta a metà.

Le soluzioni sul mercato

Esistono varie soluzioni – di cui due made in Italy (schede a lato) – chiamate Ldes – long duration energy storage – che utilizzano tecnologie consolidate, non prevedono l’uso di materie prime critiche come il litio e hanno una durata di vita e di stoccaggio maggiore (da quattro a cento ore). Anche Elettricità futura – la principale associazione del mondo elettrico italiano – in una nota trasmessa a Terna aveva sollecitato un’analisi più approfondita sulle tecnologie ammissibili alle aste, allargando lo sguardo «ad altre classi di accumulo elettrochimico, come le batterie al sodio-zolfo, agli alogenuri di zinco o al vanadio, oppure l’accumulo gravitazionale ad aria (Caes) o CO2 compressa». Secondo l’associazione, limitare la partecipazione a solo due tecnologie porterebbe rischi legati alla dipendenza dai fornitori delle materie prime, in termini di volumi e di prezzi.

L’ente non profit Ldes Council ha classificato le tecnologie di stoccaggio in quattro tipologie ( chimico, termico, elettrochimico e meccanico) e pubblicato sul suo sito dati sul loro stadio di maturità. Alex Campbell, direttore delle policy e partnership di Ldes Council, cita alcune aziende europee con soluzioni subito implementabili: «Oltre a Magaldi ed Energy Dome in Italia, penso a Build to Zero, Cellcube, Ceres, Energy Vault, EnergyNest, Highview Power. Altre – come Alfa Laval, Baker Hughes, Corre Energy – stanno perseguendo le Ldes come parte delle loro soluzioni energetiche. E varie aziende estere come Breakthrough Energies, Google, Sumitomo Shi Fw stanno investendo in Europa».