Stoccolma da vivere all’aperto tra piazze, parchi e mare

La vocazione ambientale è da sempre un vanto di Stoccolma al pari delle sue bellezze architettoniche, doti che le sono valsi il premio Capitale Verde d’Europa 2010. Un viaggio nella capitale svedese è quindi un invito a scoprire - a piedi, in bicicletta e con i mezzi pubblici (battello compreso) - il suo particolare tessuto urbano che sorge su 14 isole nel cuore di un arcipelago assai scenografico, dove il lago Mälaren incontra il Mar Baltico e meritevole di un tour in barca. Le oasi versi e le attrazioni outdoor qui la fanno da padrone e tre mete da mettere sicuramente in programma sono lo Skogskyrkogården, letteralmente “cimitero del bosco”, inserito dall’Unesco tra i Patrimoni dell’umanità, il Kungsträdgården, il “Giardino del Re”, che dal XV secolo è il giardino delle cucine reali, e lo Skansen, il museo all’aperto più antico del mondo situato sull’isola dai contorni fiabeschi di Djurgården. Creativa e vivace, la città è anche un mix di edifici storici e modernisti e la prima tappa per apprezzarne il fascino elegante è Stortorget, la piazza grande di Gamla Stam (“città vecchia”) e cuore del centro storico, dove si affacciano le tipiche e coloratissime case con frontoni a gradoni realizzate fra il XVII e il XVIII secolo e da cui partire per perdersi fra i suoi tortuosi vicoli acciottolati.

