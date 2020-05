Stock Italia punta a crescere nell’horeca grazie all’accordo con Beam Suntory

Chi conquisterà il mercato nella fase 2

In merito alla ripartenza dell’horeca Alberizzi è ottimista. «Sono convinto che il consumatore italiano tornerà presto alle consuete abitudini sociali, anche se con modalità nuove», sottolinea. «Anzi, il mio timore è che decida di farlo troppo presto e troppo entusiasticamente. Di converso assisteremo purtroppo ad una selezione dei protagonisti della filiera. La scommessa sarà vinta da chi saprà contenere i costi e allargare l’offerta per coprire diverse fasce orariee, da chi saprà garantire la sicurezza senza spaventare e anche dalle possibilità e dalle capacità ad esempio di sfruttare meglio gli spazi esterni. Il timore a mio avviso più giustificato riguarda comunque i flussi turistici, essenziali per il comparto, e la disponibilità a spendere degli italiani».

Marco Alberizzi, ad Stock Italia

Di certo, con l’acquisizione della distribuzione dei brand Beam Suntory, Stock Italia si è messa in pole position per la ripartenza. «Questa operazione», conclude Alberizzi, «vale di per sé il 15% in più sul fatturato e il 30% di crescita nel canale horeca e ci rafforza nelle categorie gin e whisky, in particolare nei segmenti premium a forte crescita. Ora, l’imminente mission di Stock è essere al fianco dei professionisti della filiera, fare da megafono a quelle richieste, dalle linee di credito alla riduzione della pressione fiscale, necessarie per ridare serenità e slancio e, se permette, comunicare il concetto di “responsabilità e positività”. Dobbiamo rinfrancare gli spiriti e trasmettere un equilibrato ottimismo attraverso le nostre marche».