StockX in Italia, gli affari del reseller online delle sneakers Parla Derek Morrison, direttore Europa del sito StockX dove un paio di Nike Mag sono state vendute alla cifra record di ben 32mila dollari di Marta Casadei

Se la notizia delle Air Max 97 nella versione “Jesus shoe” (customizzata da Mschf per Inri), per cui sono stati offerti quasi 3.600 dollari, ha fatto il giro del mondo via web in poche ore, il paio di scarpe più costoso mai venduto su StockX vale (quasi) dieci volte tanto: si tratta di un’edizione speciale di Nike MAG lanciata come omaggio al film “Ritorno al Futuro”, vendute per ben 32mila dollari.

A raccontare cosa spinge utenti da tutto il mondo a fare offerte per aggiudicarsi il loro modello preferito di sneakers è Derek Morrison, direttore Europa di StockX, marketplace fondato a Detroit nel 2016 che, appunto, applica la formula del mercato azionario alla rivendita di sneakers (ma anche borse e orologi). E, complici tre round di investimenti particolarmente fruttuosi, è stata valutata un miliardo di dollari.

Quali fattori hanno trainato la crescita di StockX ?

In primis l’offerta ampia. Sulla nostra piattaforma sono in vendita, contemporaneamente, oltre 50mila prodotti. E poi la trasparenza su prodotti e prezzi, utile sia al consumatore sia al venditore. Alla base di tutto, però, c’è la passione che anima gli sneakershead, una comunità che si è evoluta in chiave sempre più trasversale.

Chi sono gli utenti della piattaforma?