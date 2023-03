Stop acqua potabile per auto e giardini, tornano le limitazioni. Parte la provincia di Trento

Ascolta la versione audio dell'articolo

Di fronte all’emergenza siccità alcune regioni e province autonome, in attesa dell’arrivo del commissario del governo, si muovono in ordine sparso per razionalizzare l’uso dell’acqua, soprattutto quelle potabile. «Ormai è indispensabile che si introducano degli interventi che riducano la domanda di acqua. L’acqua potabile in questo momento va destinata all’uso prioritario, utilizzarla per altro è veramente uno spreco. Ai Comuni suggeriamo, dopo aver monitorato la situazione, di ordinare delle restrizioni per alcune categorie di utilizzo della risorsa idrica come il lavaggio delle auto e l’irrigazione dei giardini». Lo ha detto Laura Boschini, dirigente generale dell’Agenzia provinciale per le risorse idriche e l’energia del Trentino, intervenendo alla conferenza stampa per lanciare, in occasione della Giornata mondiale dell’acqua, le iniziative per il risparmio idrico.

In Trentino interventi per ridurre la domanda

Entro oggi tutti i Comuni del Trentino riceveranno una lettera del dirigente del Servizio gestione delle risorse idriche perché venga «fatto il censimento della disponibilità di acqua potabile e siano messi in campo interventi per aumentare la disponibilità idrica e interventi per ridurre la domanda». In Italia, del resto, un buon esempio nel trattenere l'acqua in eccesso in ambito urbano viene da Trento che, nell'ambito degli interventi del progetto Santa Chiara Open Lab con l’Urban Wetland, ha ideato un parco progettato per il trattamento e riuso delle acque di pioggia, per l'irrigazione delle aree verdi del parco e per aumentare la biodiversità in ambiente urbano.



Zaia: dissalare l’acqua del mare è una possibilità

E c’è chi, come il presidente del Veneto, Luca Zaia, di fronte alla scarsità della risorsa idrica pensa un piano a livello nazionale, «ragionando anche in termini di aridocoltura». Per il governatore bisogna rendere le cave bacini veri e propri, ottimizzando la rete di distribuzione per l’agricoltura, «che è un colabrodo e comporta la perdita dell’80% della risorsa idrica». Ma Zaia guarda anche all’estero: «Abbiamo il vantaggio di avere acqua del mare, se a Dubai vivono dissalando l’acqua, lo dobbiamo fare anche noi, perché i costi potrebbero essere affrontabili»

La bolletta dell’acqua sale, 487 euro a famiglia nel 2022

Intanto la bolletta dell’acqua diventa sempre più cara: è salita a 487 euro la spesa media a famiglia nel 2022, con un balzo del 5,5% in un anno e in crescita in tutti i capoluoghi di provincia, ad eccezione di Forlì-Cesena dove è scesa dello 0,6%. Il calcolo arriva dall’Osservatorio Prezzi e Tariffe di Cittadinanzattiva in occasione della Giornata mondiale dell’acqua del 22 marzo. Bolletta, peraltro, che per molte famiglie risulta incomprensibile, dice l’Istat. E l’Italia si conferma in vetta in Europa per i consumi: la media europea è di 120 litri per persona al giorno e quella italiana sfiora il doppio, a 236 litri calcola l’Osservatorio.

Il problema delle perdite, soprattutto al Sud

In tempi di siccità non solo servirebbe risparmiare sull’uso dell’acqua ma anche intervenire contro le perdite che in fase di distribuzione raggiungono il 42,2% dell’acqua immessa in rete in Italia, con punte del 62% in Basilicata. Secondo l’Istat, il volume di acqua disperso nel 2020 avrebbe soddisfatto le esigenze idriche di oltre 43 milioni di persone per un intero anno. I dati “disastrosi della rete idrica colabrodo” sono all’attenzione delle Corti dei Conti regionali, dove il Codacons ha denunciato tutte le omissioni da parte degli enti locali che hanno fatto poco o nulla per risolvere tale criticità. Le perdite di rete nelle regioni del Sud sono circa il 47% contro il 31% del Nord-Ovest.