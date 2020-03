«Stop alle attività ma così perderemo quote di mercato» L'imprenditore fiorentino dei filati di lusso Lineapiù: «Dopo l'emergenza ci vorranno anni per pianificare una politica di sviluppo» di Silvia Pieraccini

Alessandro Bastagli

Le giornate d’inizio settimana sono state intense per Alessandro Bastagli e per la sua azienda, la Lineapiù di Capalle (Firenze) che produce filati di lusso per maglieria per i grandi marchi internazionali con 180 dipendenti. Il decreto del presidente del Consiglio che ha imposto di chiudere i battenti alle attività produttive considerate “non strategiche” ha colpito anche il settore dei filati e si è dovuto interrompere le lavorazione in corso e mettere in sicurezza l’azienda. «Se vogliono mettere in ginocchio il Paese, hanno trovato la strada giusta», sibila Bastagli, 69 anni, dall’ottobre scorso insignito dell’onorificenza di Cavaliere del lavoro.

La salute dei lavoratori non viene prima del profitto?

La tutela della salute è fondamentale, e un buon datore di lavoro non può non preoccuparsene, anche perché senza dipendenti non c’è azienda. Ma prima di attivare una misura così drastica, bisognava intervenire duramente sui cittadini che vanno in giro senza motivo, e non si rendono conto dei danni che fanno. Non chiudere le aziende dove si mantiene la distanza di sicurezza e si adottano tutte le precauzioni.

Cosa accadrà adesso?

Sarà un dramma sotto il profilo sociale, anche perché per un dipendente avere la cassa integrazione non è come avere lo stipendio intero. Si romperà un patto sociale. Questo non è un gioco, e infatti gli imprenditori avevano preso terribilmente sul serio le misure di sicurezza ben prima del protocollo firmato col Governo il 14 marzo.