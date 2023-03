Stop auto diesel e benzina, Salvini incontra i Paesi contrari: qual è la posizione dell’Italia

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Un accordo riaperto quando era già praticamente chiuso. E che ora rischia di mettere in discussione tutta la rivoluzione verde dell’automotive. Accanto allo stallo politico sul dibattuto stop ai motori diesel e benzina a partire dal 2035, sulla scena Ue delle auto si apre una nuova battaglia: quella sui controversi standard Euro 7 proposti da Bruxelles nel novembre scorso e ancora tutti da negoziare.

Il vertice a Strasburgo degli scettici

Due facce della stessa medaglia che hanno portato la Repubblica Ceca a indire un inedito appuntamento tra dodici Paesi scettici - pur mossi da interessi differenti - lunedì 13 marzo a Strasburgo nei locali del Parlamento europeo, impegnato in una sessione plenaria chiave per il maxi-pacchetto climatico Fit for 55 con il primo voto sulle case green.

Italia contro lo stop ai motori termici dal 2035

Un’occasione per l’Italia - al vertice partecipa il vicepremier Matteo Salvini - di riportare sulla ribalta la sua netta contrarietà allo stop ai motori termici, forte della sponda di Varsavia e Sofia. E dell’appoggio di Berlino incartata ormai da settimane sul dibattito interno della coalizione semaforo per chiedere l’estensione perlomeno all’uso degli e-fuels. La riunione, nella linea ufficiale del ministro dei Trasporti ceco, Martin Kupka, punta a definire una posizione comune sulla modifica dei target Euro 7. «Giusto puntare a zero emissioni di Co2 nel minor tempo possibile - ha spiegato la premier Giorgia Meloni -, ma deve essere lasciata la libertà agli Stati di percorrere la strada che reputano più efficace e sostenibile. Questo vuol dire non chiudere a priori il percorso verso tecnologie pulite diverse dall’elettrico. È questa la linea italiana che ha trovato largo consenso in Europa». Come dire, ogni Paese deve modulare la transizione dai motori benzina e diesel a quelli elettrici tenendo conto della propria realtà. «Una transizione sostenibile ed equa - ha aggiunto Meloni - deve essere pianificata e condotta con attenzione, per evitare ripercussioni negative sotto l’aspetto produttivo e occupazionale».

Il nodo

Un regolamento che, se approvato così come messo a punto dall’esecutivo Ue, richiederebbe alle case automobilistiche ingenti investimenti sui motori termici per tagliare ulteriormente gli inquinanti come ossidi d’azoto e particolato, a fronte però di quello stop all’immatricolazione di auto a benzina e diesel previsto nel 2035 che ne renderebbe di fatto vani gli sforzi di finanziamento.

Lo stallo sulle auto a emissioni zero

Riserve, quelle di Praga, insieme a Italia, Finlandia, Francia, Germania, Ungheria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia e Spagna, che si intersecano con la paralisi diplomatica sulle auto a emissioni zero, ancora lontana dall’essere risolta. Messo sotto scacco all’ultimo miglio della ratifica finale dalla minoranza di blocco di Roma, Berlino, Varsavia e Sofia, l’accordo (ormai blindato dall’approvazione finale del Parlamento europeo lo scorso 14 febbraio) è già stato definito «un suicidio» dallo stesso Salvini. E il suo destino resta legato alla linea del governo di Olaf Scholz, che non sembra fin qui mollare sulla richiesta a Palazzo Berlaymont di impegni concreti per salvaguardare l’utilizzo dei carburanti a basse emissioni.