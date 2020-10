Tonfo del petrolio frena i listini. Piazza Affari chiude +0,2% grazie a St Francoforte unica in rosso in Europa penalizzata da Bayer. Wall Street guidata dall'ottimismo sul nuovo piano fiscale allo studio di Andrea Fontana e Eleonora Micheli

Riscatto mancato: dopo un settembre molto negativo, durante il quale Piazza Affari ha perso il 3%, il ko dei prezzi del petrolio impedisce alle Borse europee di rialzare la testa. La chiusura della prima seduta del mese è stata contrastata. La diffusione della pandemia e i timori per l’economia hanno fatto da contraltare all'ottimismo sull'esito dei colloqui tra Democratici e Repubblicani per trovare la quadra sul varo del quinto piano di aiuti all’economia. Piazza Affari ha chiuso a +0,24%, in rosso Francoforte principalmente a causa del -13% di Bayer dopo che il gruppo chimico ha annunciato un piano di risparmi aggiuntivi da 1,5 miliardi di euro.

La giornata è stata ricca di dati macro, abbastanza positivi, come l’indice Pmi manifatturiero europeo, che ha messo a segno la crescita più rapida da due anni, e le richieste di disoccupazione negli States, scese ai minimi dall’inizio della crisi sanitaria. Elementi che tuttavia non hanno rassicurato gli investitori europei, sempre più preoccupati per l’elevarsi del numero dei contagi, tanto è vero che tutta Madrid è stata posta sotto misure anti-Covid. Preoccupano inoltre anche le tensioni tra Unione europea e Gran Bretagna in materia di Brexit, con Bruxelles che ha aperto una procedura di infrazione contro Londra.

Se le performance in Europa sono state contenute, è più convincente Wall Street e in particolare l'indice Nasdaq. Il faro è appunto l'eventuale varo del quinto piano di aiuti contro gli effetti economici della pandemia. La Camera ha rimandato il voto sul piano da 2.200 miliardi di dollari dei democratici per consentire a Democratici e Repubblicani di continuare a trattare; un segno, è la speranza degli investitori, dei progressi per raggiungere un accordo.



In chiaroscuro i dati macroeconomici a stelle e strisce. Le richieste di sussidio settimanale da parte dei disoccupati Usa sono scese a 837mila allo scorso 25 settembre, in calo rispetto agli 873mila della settimana precedente e sotto le previsioni che stimavano 850mila domande. Sempre dagli Stati Uniti è arrivato il dato di agosto su redditi e consumi: i redditi personali sono diminuiti più delle attese, mentre le spese per i consumi sono cresciute più del previsto. Secondo quanto riportato dal dipartimento del Commercio, i redditi personali sono calati del 2,7%, contro attese per un -2,5%; le spese per i consumi sono cresciute dell'1%, contro attese per un +0,9%. In discesa l'indice Markit e sull'attività manifatturiera negli Usa del mese di agosto.

St (+7%) vede rosa per il 2020, H&M balza a Stoccolma

L'iniziale ottimismo sull'azionario è stato alimentato da alcune trimestrali migliori delle attese, a partire da quella del colosso del retail H&M (+6% a Stoccolma) che ha annunciato anche la chiusura di 25 negozi nel mondo. Numeri migliori delle attese anche per StMicroelectronics(+6,97%) scattata in vetta al listino dopo la pubblicazione dei conti del secondo trimestre, che ha visito ricavi superiori alle attese e pari a 2,67 miliardi di dollari. Con l'incremento odierno St diventa la quarta società del Ftse Mib per capitalizzazione davanti a Eni.

Tra gli istituti di credito in rialzo Banco Bpm(+4,1%): secondo indiscrezioni di stampa l'a.d. Giuseppe Castagna avrebbe avuto alcuni contatti informali con il numero uno del Credit Agricole, Philippe Brassac, per valutare un possibile progetto di aggregazione; in una nota la banca italiana ha smentito la ricostruzione fatta, pur ribadendo di essere aperta al dialogo sulle prospettive di sviluppo. Per Diasorin(+2,8%) solido rialzo dopo che la Food and Drug Administration ha dato via libera alla commercializzazione di sei test per l'epatite B negli Stati Uniti, nonché all'uso di emergenza di un test per gli anticorpi legati all'infezione da Covid 19. In fondo al Ftse Mib, Saipem, Tenaris e Eni a conferma del momento no dei petroliferi che nel mese di settembre hanno già registrato perdite in doppia cifra. Nel resto del listino Retelit (-0,6%)si è mantenuta al di sotto del prezzo (2,85 euro per azione) che il fondo Asterion pagherà per rilevare il 24,1% del capitale e diventare prjmo azionista.