Stop ai brevetti sui vaccini: Biden accende lo scontro tra Big Pharma e governi

BioNTech: i brevetti non sono «fattore limitante»

Sulla stessa linea la reazione della tedesca BioNTech: «La protezione del brevetto sui vaccini Covid non è il fattore limitante nella produzione e fornitura del vaccino», ha spiegato la società in una nota. Per BioNTech tale misura non avrebbe alcun effetto «a breve e medio termine». Anzi. «Gli esperti hanno già sottolineato che di solito ci vuole un anno per allestire e convalidare nuovi siti di produzione» e inoltre la produzione di un vaccino «è un processo complesso sviluppato in più di un decennio. Tutti i passi devono essere definiti con precisione ed eseguiti da personale esperto». Se tutti i requisiti non sono soddisfatti, si potrebbe «mettere a rischio la salute dei vaccinati».

Farmindustria: «Non ci si improvvisa produttori di vaccini»

Il brevetto di un vaccino non è nulla, senza il knok-how necessario per produrlo. In Italia la linea Pfizer-BioNTech è sostenuta da Farmindustria. «Non ci si può improvvisare produttori di vaccini contro il Covid - ha spiegato con una nota l’associazione delle imprese farmaceutiche italiane -. La proprietà intellettuale, come tra l’altro sottolineato recentemente anche dalla Commissione Europea, non rappresenta un ostacolo per l’aumento della produzione».

«Ad oggi - prosegue la nota - nel mondo ci sono circa 280 vaccini in sviluppo. In UE già 4 sono stati approvati e altri sono in fase di approvazione. Risultati possibili solo grazie alla proprietà intellettuale. La deroga ai brevetti non servirebbe ad aumentare la produzione né a offrire le soluzioni necessarie per vincere la pandemia. Potrebbe avere invece - avverte Farmindustria - l’effetto opposto: dirottare risorse e materie prime verso siti di produzione meno efficienti. E determinare così l’aumento della contraffazione a livello globale».

Palù (Aifa): proposta etica ma difficile da realizzare

Più sfumata la posizione dell’Agenzia italiana del farmaco. «Credo che sia giusta da un punto di vista etico, ma vedo difficile che passi la proposta di Biden». Ha parlato così il presidente di Aifa, Giorgio Palù. «Ci sono aziende - ha spiegato - che hanno centri di ricerche e sviluppo, e investono centinaia di milioni di dollari per un vaccino. E non lo possono fare i laboratori universitari. Se si toglie lo stimolo di un vaccino nella proprietà intellettuale, chi fa più ricerca dopo?».

«Ripeto, - ha ribadito Palù - io ritengo sia giusto dal punto di vista etico che l’industria dica che in questo caso toglie la proprietà intellettuale. Questo lo reputo giusto. Non è detto però che Biden riesca ad imporsi».