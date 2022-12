Stop al campionato. Il Napoli brilla ma Milan, Juve e Inter non mollano

Anche contro l’Udinese, strapazzata per 3-2, il Napoli ha avuto solo un torto: quello di tirare in remi in barca sul tre a zero rischiando in extremis di farsi raggiungere. Uno di quei peccati veniali che arrivano quando ci si rilassa sapendo che il primo degli inseguitori, il Milan, è dietro di otto punti. Va così tutto bene, al Napoli, che perfino il presidente, De Laurentiis, è tornato ad occuparsi solo di cinema. Una sosta di due mesi, proprio adesso, favorisce chiaramente solo gli inseguitori. Che avranno tempo di rifiatare e di fare un nuovo tagliando ai box. E poi c’è l’incognita della Coppa del Mondo: vero che il Napoli presta solo cinque giocatori alle nazionali, però non si può mai dire. Il calcio è un delicato meccanismo di equilibri: fermarlo all’improvviso può creare dei contraccolpi. Quando si riprenderà mancheranno ancora 23 giornate. Non sono poche. Neppure per questo Napoli. Il primo ostacolo sarà il 4 gennaio contro l’Inter a San Siro. Il secondo la rinata Juve di Allegri. Ne vedremo delle belle.

Il Milan col brivido: 2-1 alla Fiorentina

Se il Napoli è la lepre , il più vicino dei cacciatori è il Milan. Un Milan che, alla fine, ma proprio alla fine, la spunta sulla Fiorentina (2-1) grazie a un fantozziano autogol di Milinkovic che permette ai rossoneri di rimanere in scia a a meno otto dal Napoli. Missione compiuta, ma che fatica! I punti ora sono 33, come dice il paziente al medico. Ma, a giudicare da questa partita, la salute del Diavolo è fragile. E dire che Leao, su sponda di Giroud, dopo solo due minuti aveva già sbloccato il risultato. Però la Fiorentina, per nulla remissiva, ha reagito riuscendo a pareggiare con Barak verso la mezz’ora. Dopo il pareggio viola, fino al raddoppio rossonero nel finale, è un continuo batti e ribatti con un Milan più nervoso che efficace. Leao butta via un gol già fatto, ma la Fiorentina reclama un rigore non concesso dal Var (fallo di Tomori su Ikone) e altre due occasioni nitide sfumate per pochi centimetri. Intendiamoci: I tre punti solo importantissimi per Pioli. Ma se dopo lo stop il Milan vuole prendere il Napoli dovrà lavorare parecchio. Troppi errori sia in difesa che in attacco. Si sente la mancanza in porta di Maignan, ma soprattutto è sparita quell’allegra spensieratezza del Diavolo. Di buono resta la tenacia. Ma senza il pasticcio dei difensori viola, sarebbero dolori.

L'Inter batte anche l'Atalanta (3-2)

Più in salute invece l’Inter è tornata ai suoi livelli abituali. Questa volta, battendo l’Atalanta per 3-2 a Bergamo, è riuscita anche a infrangere il suo tabù: cioè di battere una grande in uno scontro diretto. E c’è riuscita ribaltando (per la seconda volta consecutiva) lo svantaggio iniziale grazie a una efficace doppietta di Dzeko, bomber sempre sottovalutato e che, invece, nell’eterna attesa di Lukaku, sta riportando i nerazzurri ai piani alti. Ora l'Inter è quarta (con la Lazio) a meno undici dai Napoli. Con un vantaggio non trascurabile, però: di sapere che alla ripresa del campionato giocherà subito contro i partenopei.

Inzaghi intanto è uscito dal tunnel delle critiche. A proposito del tecnico interista va ricordato il suo nuovo primato: quello d’aver vinto più di qualsiasi altro collega in 250 partite di campionato. Non male per un allenatore che stava per essere licenziato. Va peggio invece a Gasperini, alla sua terza sconfitta consecutiva. Qualcosa non va nella Dea. Perde le partite che sta per vincere. Una strana sindrome, simile a quella che ha colpito Trump nelle ultime elezioni.

La Roma non va oltre il pareggio (1-1 col Torino)

Un altra che non se la passa bene è la Roma. L’uno a uno col Torino, raggiunto in extremis, certifica l’infelice periodo dei giallorossi. Matic, autore del pareggio al quarto minuto di recupero, salva la Roma da una figuraccia ma non dai fischi dell’Olimpico. Il Torino ha avuto solo un demerito: di non vincere. Aveva la partita in pugno. Dopo il vantaggio di Linetty, Belotti ha fallito anche un rigore. Solo Dybala (una traversa) si è salvato. Mourinho si è fatto espellere. Ma anche questa non è una novità. La notizia sarebbe se invece il Pifferaio Magico, al posto che criticare in pubblico i suoi giocatori, riuscisse a restare in campo.