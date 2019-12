Stop alla canapa, a rischio 800 aziende agricole

Il caso Canapar

Guarda già alla Bulgaria Canapar. La srl nata con headquarter a Ragusa finanziata da una cordata di investitori canadesi guidata da Canopy Rivers, ha già investito 27 milioni di dollari canadesi in Italia (circa 17 milioni di euro), dando lavoro a 54 aziende agricole.

La battuta d’arresto arrivata oggi con la dichiarazione di inammissibilità da parte della presidente del Senato mette seriamente a rischio la nuova tranche di investimenti da 20 milioni di dollari canadesi (circa 14 milioni di euro) già stanziati.

In Italia la Srl gestisce mille ettari coltivati a canapa industriale tra Sicilia, Puglia e Campania: «Se fosse sfruttato a pieno regime, il nostro impianto frutterebbe 90 milioni di euro», dichiara il ceo, Sergio Martines. Il piano industriale prevede 70 nuove assunzioni. Ma è probabile che in assenza di un quadro regolatorio certo, l'azienda decida di ripiegare sulle proprie società bulgare.

«Auspichiamo - conclude Martines - che le ragioni industriali, che con la droga non hanno nulla a che vedere, non vengano pregiudicate da istanze diverse e non attinenti. Chiediamo a tutte le forze politiche di porre rimedio al fine di favorire la crescita economica, la libertà di iniziativa economica ed il made in Italy».