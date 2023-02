Stop al caro-container: per i costi di trasporto la discesa è solo all’inizio

Ascolta la versione audio dell'articolo

Per le società di navigazione specializzate in container «la festa è finita», aveva sintetizzato il ceo di Hapag Lloyd, Rolf Habben Jansen, anticipando il profit warning lanciato da Maersk mercoledì 8. Il caos provocato dalla fine della pandemia da Covid – che aveva più che decuplicato i noli marittimi in questo segmento, oltre a dilatare in modo abnorme i tempi di spedizione delle merci – è scomparso, cedendo il passo a un ciclo negativo che sembra essere soltanto agli inizi.

Se il sollievo non è...