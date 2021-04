Stop al cashback: pressing per le risorse a ristori e detrazioni

3' di lettura

È scontro aperto sul cashback. L’ala destra della maggioranza appoggiata dall’unico partito all’opposizione, che è Fratelli d’Italia (Fdi), ottiene la discussione in Aula al Senato della mozione per abolire il rimborso di Stato sui pagamenti con moneta elettronica. Una mozione presentata a Palazzo Madama prima della formazione del Governo Draghi e che per questo rappresenterà il primo vero banco di prova per la tenuta della maggioranza.

Da una parte, infatti, bisognerà capire cosa farà Italia Viva, da sempre forte sostenitrice dello stop al cashback per recuperare risorse per destinarle ad altre finalità: dai ristori alla scuola. Una convergenza sullo stop al cashback rischierebbe di far registrare una battuta d’arresto in Aula per la maggioranza allargata con possibili riflessi anche su altri temi caldi come, ad esempio, le riaperture, su cui la Lega continua a chiedere minori restrizioni.

Aiuti alle imprese in crisi

Dall’altra parte, la mozione misurerà anche la tenuta del centro-destra in cui la Lega e Forza Italia dovranno decidere se condividere la linea del partito di Giorgia Meloni o aprire una crepa che potrebbe compromettere l’alleanza in vista delle prossime amministrative.

Ma non è solo una questione politica. La mozione chiede al Governo di impegnarsi a cancellare il cashback per destinare almeno i tre miliardi previsti per il 2022 (mentre sono 1,75 quelli destinati all’operazione nel 2021 a cui si aggiungono i 223 milioni per l’avvio nel 2020) ad ampliare gli aiuti alle imprese in crisi. Il centro-destra, infatti, mette in dubbio gli effetti concreti in chiave antievasione mutuando alcune delle perplessità avanzate da Yves Mersch, membro del consiglio direttivo della Banca centrale europea (Bce), nella lettera inviata nello scorso dicembre all’allora ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri.

Soprattutto la mozione punta sulla mancanza di proporzionalità della misura rispetto ai pagamenti in contante. E, secondo quanto riportato dai parlamentari, non sussisterebbero evidenze specifiche sul recupero di gettito. Inoltre, sempre per la mozione del centro-destra (primo firmatario Luca Ciriani di Fdi), il cashback finisce per premiare esclusivamente i soggetti con più disponibilità economiche.