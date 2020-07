Stop della Cassazione alla vendita del pane precotto e congelato senza confezione

L’utilità sociale della limitazione

I ricorrenti chiedevano un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea, per violazione dei principi in tema di libera circolazione e libero commercio. Ma per la Cassazione non è necessario. La limitazione - prevista dall’articolo 41 della Costituzione in nome dell’utilità sociale - non comporta, spiega la Suprema corte, ostacoli all’importazione o al commercio del pane precotto e surgelato . Va così esclusa qualunque contrarietà della norma interna con il Trattato e le norme dell’unione. In più non c’è disparità di trattamento perché i due prodotti non sono analoghi, e dunque non c’è contrasto neppure con la Carta. Né si può parlare solo di ragioni economiche.

La responsabilità del vertice

Non è utile alla causa dei ricorrenti neppure citare una circolare del ministero dell’Industria e della Sanità del 1995 (n.12963) che avrebbe autorizzato la vendita del pane in questione inserendolo nel sacchetto al momento dell’acquisto al pari di quello fresco. I giudici ricordano però che la Circolare non è vincolante. Infondata anche la censura contro la

sentenza dei giudici di appello che hanno escluso, senza motivare, la provenienza comunitaria del prodotto. Per la Cassazione la motivazione c’è. E sta nella bolla di consegna di una società estera alla concessionaria della grande distribuzione, e nella mancata prova contraria. Non passa neppure il ricorso del vertice del board, che declinava la sua responsabilità. Come figura apicale di una società di grandi dimensioni, negava di poter conoscere le dinamiche di gestione dei singoli punti vendita della rete. Anche qui la presunzione di conoscenza regge. La società non ha, infatti, indicato altri soggetti della governance, inseriti nell’organizzazione aziendale ai quali attribuire la “supervisione” sulla distribuzione e la vendita del pane finito nel mirino dei giudici. La Cassazione compensa però le spese per la novità della questione e l’assenza di precedenti specifici.