Stop al concordato biennale con debiti fiscali o contributivi

Per tanti, ma non per tutti. Il Fisco proporrà il concordato preventivo biennale ai contribuenti che hanno almeno 8 nella pagella fiscale degli Isa o applicano il regime forfettario. La platea potenziale supera i 3,1 milioni di imprese e autonomi. Ma molti di loro incapperanno nelle tagliole delineate dallo schema di decreto delegato sull’accertamento, approvato venerdì scorso dal Consiglio dei ministri.

Le cause di esclusione

Il primo taglia-fuori colpisce chi – in relazione al periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta di concordato – ha debiti tributari o contributivi pari o superiori a 5mila euro (accertati con sentenza o atti definitivi). È una causa di esclusione che potrebbe penalizzare, in particolare, le partite Iva rimaste indietro con i versamenti alle Casse o all’Inps. Nel limite dei 5mila euro non rientrano i debiti sospesi o rateizzati. Altre cause di esclusione mettono nel mirino situazioni di scarsa affidabilità. Così, non potrà accedere chi – pur essendovi tenuto – non ha presentato la dichiarazione dei redditi per almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato: cioè, dal 2021 al 2023 per il biennio 2024-25.

Allo stesso modo, sarà escluso chi nei tre periodi precedenti è stato condannato (o ha patteggiato) per reati tributari, di false comunicazioni sociali o di riciclaggio.

Calendario da rivedere

Anche un voto Isa inferiore a 8, come detto, può bloccare l’accesso al concordato. Ma i contribuenti al di sotto di questa votazione – che sono il 55,4% dei 2,1 milioni di soggetti Isa – potranno cercare di adeguare la propria pagella relativa all’anno d’imposta 2023, così da meritarsi la proposta del Fisco per il 2024-25. Per adeguarsi, dovranno caricare online entro il prossimo 20 giugno una serie di dati nell’applicativo che le Entrate metteranno a disposizione entro fine aprile. I dettagli saranno definiti in un Dm dell’Economia da varare di concerto con il Garante privacy.

Anche se il decreto delegato impone di sfruttare tutti i dati già in possesso della Pa – a cominciare dalle fatture elettroniche – i contribuenti dovranno di fatto anticipare di tre mesi l’inserimento delle informazioni necessarie agli Isa (la cui dichiarazione, dal 2024, avrà come termine il 30 settembre e non più il 30 novembre).