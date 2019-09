Stop al contante: due strade per incentivare l’utilizzo del Pos

Pos diffusi ma poco utilizzati rispetto al resto d’Europa

Una (doppia) strada per incentivare l’utilizzo del Pos. In realtà l’Italia è lo Stato dell’Unione europeo con il più alto numero di terminali installati , addirittura si è passati dai quasi 2,5 milioni del 2017 ai circa 3,2 milioni di apparecchi per consentire il pagamento con moneta elettronica. Un primato che, però, non trova riscontro nel concreto utilizzo. Nel nostro Paese si effettuano solo 1.235 operazioni per terminale (dato 2018 ma nel 2017 la cifra era 1.373) : un valore lontanissimo dall’Olanda (in media 16.598 impieghi di carte e bancomat nel 2017 per terminale) ma distante anche, tra gli altri, da Regno Unito (7.217), Francia (6.902), Germania (3.069) così come da Portogallo (3.574) e Spagna (2.354). Solo la Grecia fa peggio di noi (tra i Paesi per cui esiste il dato) con 927 operazioni per terminale nel 2017.