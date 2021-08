Stop a formule generiche per evitare l’annullamento da parte del giudice

L’inciso introdotto dal legislatore sembra abbastanza preciso: i contratti a tempo si potranno rinnovare e prorogare solo in presenza di «esigenze» definite dagli accordi collettivi, da declinare nella massima libertà a cura delle parti stipulanti: potranno consistere in esigenze connesse alla necessità di eseguire particolari lavorazioni, di accompagnare la produzione in alcuni periodi dell’anno, di gestire determinati momenti della vita aziendale, e ogni altro fabbisogno ritenuto meritevole di tutela.

La massima libertà delle parti stipulanti nella definizione di queste esigenze andrà, tuttavia, incontro a un limite: dovrà trattarsi di causali «specifiche». Questo inciso, che proviene direttamente dal contenzioso sulle causali di cui si parlava sopra, va letto in una duplice direzione. Gli accordi collettivi dovranno sfuggire alla tentazione di definire causali troppo generali, e i contratti individuali dovranno adattare le causali collettive al caso concreto, cercando di indicare gli elementi specifici e oggettivi che legittimano il loro utilizzo. Solo in questo modo si potrà per prevenire la rinascita di quell’orientamento giurisprudenziale (molto criticabile, ma prevedibile) che portava all’annullamento dei contratti a tempo in caso di mera ripetizione delle causali definite dalla legge.

La necessaria specificità delle causali sembra, inoltre, impedire la creazione per via contrattuale collettiva di regimi di «acausalità» per singole aziende o settori, dovendo sempre essere individuate le esigenze di ricorso ai rapporti a tempo, per i casi previsti dalla legge.

Il secondo campo nel quale potranno esercitarsi gli accordi collettivi riguarda la possibilità - disciplinata dal nuovo comma 1.1 dell’articolo 19 del Dlgs 81/2015 - di stipulare un rapporto a termine per una durata superiore a 12 mesi, facendo leva sulle specifiche causali definite dai contratti collettivi. Questa fattispecie, nelle intenzioni del legislatore, dovrebbe essere separata e distinta da quella prevista dal comma 1, e sarà consentita solo fino al 30 settembre 2022. Entro tale data, le parti sociali potranno stipulare intese collettive che, nel rispetto dei limiti già indicati sopra per le causali delle proroghe e dei rinnovi, consentiranno la stipula di rapporti con durata superiore ai 12 mesi.

LE DEROGHE