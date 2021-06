Stop mascherine all’aperto: cosa resta di 15 mesi tra liti sui prezzi e indagini su Arcuri

7' di lettura

Oggi si comprano ovunque, dalle casse dei supermercati alle bancarelle per strada. Eppure basta tornare indietro di un anno, qualche mese e diversi decreti per ricordarsi di quando bisognava vagare per farmacie o fare scorta online. Si sta parlando delle mascherine, i «dispositivi di protezione delle vie respiratorie» diventati indispensabili nei mesi della pandemia di Covid-19. Dal 28 giugno cade l’obbligo di indossarla all’aperto, uno dei passi simbolici verso il ritorno alla normalità scandito dalle aperture a scaglioni del governo Draghi. Ma anche l’ultima tappa, per ora, di un ciclo che ha visto un accessorio di nicchia trasformarsi, variamente, in un bene raro, oggetto di scontro scientifico e politico. Riavvolgiamo il nastro.

Mascherina sì, mascherina no: la cronologia degli obblighi

Marzo 2020. L’ascesa improvvisa di casi di Covid costringe il governo italiano a correre ai ripari, imponendo una serie di strette che ci condurranno verso una misura inedita: il confinamento, o lockdown, prima sfumato in inviti più generici (le campagne dello «State a casa») e poi imposto per legge con il primo di una lunga serie di decreti del presidente del Consiglio dei ministri. È qui che inizia a comparire per la prima volta l’obbligo di indossare una mascherina, anche se in maniera selettiva: per esempio nel Dpcm del 4 marzo 2020 dell’allora governo Conte, poi “confluito” in quello dell’8 marzo, se ne impone l’utilizzo a chi ha manifestato dei sintomi.

Il 4 aprile l’obbligo si estende a chiunque acceda a esercizi commerciali di prodotti alimentari, il 7 viene fissato il vincolo più generico di «coprire naso e bocca» quando si utilizzano mezzi di trasporto, il 14 la mascherina diventa tassativa «a chiunque si rechi fuori dell’abitazione». Da lì inizierà un periodo più o meno costante di utilizzo, inframezzato dalla distensione estiva. Il 15 luglio l’obbligo viene limitato agli spazi interni, ma l’ascesa dei casi in autunno fa scattare una nuova stretta: il decreto 125 del 7 ottobre sancisce l’obbligo di utilizzo anche all’aperto e rimarrà in vigore fino alla data fatidica del 28 giugno 2021.

«Non servono a nulla». Le divisioni degli esperti...

Nei mesi, sia l’utilizzo che la disponibilità di mascherine sono diventate un dato di fatto. Ma il processo non è stato così immediato, né in un senso né nell’altro. In un primo momento si sono seminati dei dubbi sull’utilità stessa della protezione, giudicata eccessiva o del tutto superflua per le persone in salute. A essere ricordate sono soprattutto le dichiarazioni del consulente del ministero della Sanità Walter Ricciardi («Le mascherine per le persone sane non servono a niente», risalente al 25 febbraio) e dell’allora presidente della Protezione Civile Angelo Borrelli («Oggi non è necessario, per chi riesce a mantenere le distanze e a rispettare le indicazioni che sono state date, utilizzare le mascherine», risalente al 3 aprile).

Lette a ritroso possono sembrare infelici, ma si trattava di posizioni coerenti con la penuria di dati disponibili in quel periodo e le spaccature in seno alla comunità scientifica internazionale. La stessa Organizzazione mondiale della sanità ha mantenuto una linea scettica nei primi mesi di pandemia, dichiarando tra l’altro che non si poteva «provare scientificamente» il ruolo preventivo delle mascherine su persone sane. Solo a giugno 2020 è arrivato, formalmente, l’invito a «incoraggiare il pubblico generale a indossare la mascherina dove c’è una trasmissione diffusa (del virus, ndr) e la distanza fisica è difficile, come sui mezzi pubblici, nei negozi o in altri ambienti confinati o affollati».