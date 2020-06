Stop al Patto di stabilità dipende da dimensione e durata crisi Covid

L’incertezza sulle stime è assoluta, si naviga a vista, gli eurodeputati lo sanno e si mantengono sulle generali. Gli effetti sui deficit pubblici si faranno sentire per tutto il 2021 e oltre: il Fmi stima per esempio che il deficit/pil in Germania nel 2021 sarà del 3,1%, ma in Francia del 7,1%, in Italia del 7%, in Spagna dell’8,3%. E il debito/pil rispettivamente 75%, 123,8%, 161,9%, 124,1%.

La cosa certa è che la Commissione farà il punto della situazione in autunno e ci si aspetta che una decisione sarà presa successivamente, secondo alcuni la prossima primavera.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)