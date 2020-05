Da lunedì ok a tutti gli spostamenti dentro le regioni. Fuori regione solo dopo il ponte del 2 giugno È quanto prevede lo schema di decreto legge sul tavolo del Consiglio dei ministri di oggi di Nicola Barone

(ANSA)

È quanto prevede lo schema di decreto legge sul tavolo del Consiglio dei ministri di oggi

2' di lettura

Dal 18 maggio 2020 gli spostamenti all'interno del territorio regionale non sono soggetti ad alcuna limitazione, fatte salve le misure di contenimento più restrittive adottate da specifiche aree del territorio regionale, soggette a particolare aggravamento della situazione epidemiologica. È quanto prevede lo schema di decreto legge sul tavolo del Consiglio dei ministri di oggi. Alle 11 è previsto l'incontro tra il governo e le regioni per definire i dettagli sulle prossime riaperture, riunione cui partecipano il ministro della Salute Roberto Speranza e il ministro per gli Affari regionali e le autonomie Francesco Boccia.

Cosa cambia dopo il ponte del 2 giugno

Stando al testo predisposto «fino al 2 giugno sono vietati i trasferimenti e gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza». Poi, dal 3 giugno 2020, via agli spostamenti sul territorio nazionale che «possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree».

Aree pubbliche

Inoltre si prevede che il sindaco possa disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile garantire adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Attività economiche e produttive

Quanto alle attività economiche e produttive queste sono consentite a condizione che rispettino i contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di esercizio o in ambiti analoghi, adottati a livello nazionale. Tuttavia «le singole Regioni possono adottare propri protocolli nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali». Misure limitative delle attività economiche e produttive possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti ad hoc nei limiti stabiliti dalla normativa emergenziale. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Il monitoraggio e le deroghe

Per garantire lo svolgimento delle attività economiche e produttive in condizioni di sicurezza, le Regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. Questi dati verranno comunicati ogni giorno al ministero della Salute, all'Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico. In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio la Regione informando il ministro della Salute può introdurre, anche nell'ambito delle attività economiche e produttive svolte nel territorio regionale, «misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19».