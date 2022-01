Stop al reddito di cittadinanza alla seconda offerta di lavoro rifiutata

Le agenzie per il lavoro

Le modifiche normative rilanciano il ruolo delle agenzie per il lavoro, che potranno accedere alla piattaforma digitale del reddito di cittadinanza integrata anche con i dati dei beneficiari di indennità per disoccupazione involontaria. Inoltre, le agenzie riceveranno il 20% dell’incentivo riconosciuto ai datori di lavoro in caso di assunzione di un percettore di reddito, nel limite dell’importo mensile del reddito di cittadinanza percepito dal lavoratore e comunque non superiore a 780 euro mensili e non inferiore a 5 mensilità, a seguito di specifica attività di mediazione.

Segue invece l’approccio sanzionatorio la previsione secondo cui gli operatori privati accreditati devono comunicare ai Centri per l’impiego la mancata accettazione di un’offerta di lavoro congrua entro 5 giorni. In caso contrario, è prevista la loro decadenza dalla possibilità di erogare servizi del programma Gol per 6 mesi.

Un meccanismo ancora complesso

In sintesi, oltre alla necessaria modifica del sistema sanzionatorio anche per i diffusi casi di abusi e di illeciti, le modifiche al reddito di cittadinanza tendono a una maggiore curvatura della sua valenza come politica attiva del lavoro. Di per sé, questo è un dato positivo soprattutto perché esalta il lavoro come vero rimedio all’indigenza.

Tuttavia, l’impianto gestionale del reddito di cittadinanza resta ancora complesso con responsabilità distribuita su tanti soggetti: Comuni, servizi per il lavoro, servizi sociali, terzo settore e il sistema informativo, che finora non ha offerto validi rimedi.