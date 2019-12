Stop ai rincari ai caselli autostradali

Slitta l'aumento dei pedaggi autostradali: «l'adeguamento delle tariffe autostradali relative all'anno 2020», che viene legato all'aggiornamento dei piani economici-finanziari. I concessionari hanno tempo fino al 30 marzo per presentarli all'Autorità dei trasporti. L'aggiornamento dei piani «è perfezionato entro e non oltre il 30 giugno 2020». Il rinvio degli adeguamenti delle tariffe riguarda le principali tratte autostradali, da quelle gestite da Autostrade per l'Italia alla Strada dei parchi che collega Roma a Teramo attraverso l'Appennino.

Acceso confronto in Consiglio dei ministri sulle concessioni autostradali: contestata in particolare la norma che prevede la gestione di Anas in caso di revoca, decadenza o risoluzione di concessioni di strade o autostrade fino alla gara per un nuovo gestore.