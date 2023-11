Stop al salario minimo di 9 euro l’ora, passa la delega al governo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Via libera della commissione Lavoro della Camera all’emendamento di maggioranza che cancella la proposta delle opposizioni sul salario minimo. Il testo prevede, al suo posto una delega al governo da esercitare entro sei mesi. Tra gli obiettivi “garantire l’attuazione del diritto di ogni lavoratore e lavoratrice a una retribuzione proporzionata e sufficiente, come sancito dall’articolo 36 della Costituzione”.

“Tutte le opposizioni hanno abbandonato i lavori. Hanno compresso i tempi parlamentari uccidendo così il salario minimo con una delega al governo. Non ci rendiamo complici di questo scempio della democrazia parlamentare” dice il capogruppo del Pd in commissione Lavoro alla Camera Arturo Scotto a proposito del voto in commissione Lavoro sul salario minimo.

Cosa prevede l’emedamento di maggioranza

L’emendamento in due articoli è soppressivo di tutta la proposta unitaria del centrosinistra, a prima firma di Giuseppe Conte, che prevedeva la soglia minima di 9 euro lordi l’ora introdotta per legge. L’emendamento prevede due deleghe al governo: una sull’equa retribuzione e l’altra sui controlli contro i contratti pirata.

Retribuzione equa

La prima parte della delega, che va attuata entro 6 mesi dall’approvazione del testo attraverso decreti legislativi, è volta a “garantire a ogni lavoratore e lavoratrice una retribuzione equa e sufficiente” nel rispetto dell’articolo 36 della Costituzione. Un obiettivo da raggiungere “rafforzando la contrattazione collettiva” e prendendo a riferimento i “trattamenti economici complessivi minimi dei contratti collettivi nazionali maggiormente applicati”.

Non viene indicata una cifra minima di retribuzione

Nella proposta della maggioranza non si utilizza mai il termine salario, né viene indicata una cifra minima di retribuzione. Si fa comunque riferimento a misure per “assicurare ai lavoratori trattamenti retributivi giusti ed equi”. Nell’ambito della delega si prevede inoltre un ruolo specifico del ministero del Lavoro sia in caso di mancanza di contratto di riferimento che nel caso di ritardo nei rinnovi.