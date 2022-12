Stop sconto benzina e aumento autostrade: rischio stangata per gli automobilisti

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Bologna, maxi frode sui carburanti: evase accise per 9 milioni

Una doppia stangata potrebbe interessare gli automobilisti. A strettissimo giro, già a gennaio, un aumento del prezzo dei carburanti, a seguito del venir meno dello sconto sulle accise a oggi in vigore fino al 31 dicembre. In scia, si delinea l’ipotesi di un rincaro dei pedaggi autostradali. Occhi puntati sul decreto ministeriale di San Silvestro che fissa gli aumenti dei pedaggi sulla rete autostradale nazionale a partire dal 1° gennaio 2023. Le società concessionarie per voce dell’Aiscat chiedono un aumento, e mettono in evidenza che in «Italia è dal 2018 che i pedaggi autostradali non subiscono alcun incremento, diversamente da quanto previsto dalla normativa vigente».

Verso lo stop dello sconto su accise carburanti

I primi rincari potrebbero interessare i prezzi di benzina, gasolio e gpl. Lo sconto sulle accise, garantito a più riprese per venire incontro alle famiglie sempre più alle prese con l’inflazione e il caro energia - lo aveva previsto in marzo, poco dopo l’invasione russa dell' Ucraina , il Governo Draghi -, potrebbe infatti avere le ore contate. Il disincentivo fiscale è stata prorogato da ultimo dal decreto carburanti (dl 179/2022, che ha a sua volta modificato il dl 176), ma solo fino alla fine del 2022. Ora l’esecutivo Meloni non sembra intenzionato a prorogare ulteriormente lo ”scudo”.

Loading...

Il decreto carburanti di fine novembre

Non solo. Il provvedimento di fine novembre (“Misure urgenti in materia di accise sui carburanti e di sostegno agli enti territoriali e ai territori delle Marche colpiti da eccezionali eventi meteorologici”), se da una parte ha prorogato fino al 31 dicembre 2022 il taglio delle accise sui carburanti, dall’altra ha dimezzato lo sconto.

Si è passati in particolare dal taglio di 25 centesimi che, comprensivo di Iva, equivaleva a uno sconto al distributore di 30,5 centesimi, ad un taglio di 15 centesimi, che con l’Iva si è tradotto a dicembre in 18,3 centesimi in meno. La riduzione degli sconti sulla benzina a dicembre non ha toccato gli autotrasportatori che hanno altri regimi.

Il Codacons: senza sconto 9,15 euro in più a pieno

Dal 1° dicembre le accise sulla benzina sono pertanto salite da 47,84 a 57,84 centesimi al litro, quelle sul gasolio da 36,74 a 46,74 euro al litro, quelle sul Gpl da 18,26 a 26,67 centesimi al litro. Secondo il Codacons, tutto questo ha determinato un aumento di spesa pari a +6,1 euro a pieno, +146 euro annui ad automobilista in caso di due pieni al mese, +220 euro in caso di 3 pieni al mese.