Stop al super green pass da aprile? Nel governo è pressing per anticipare l’addio

«Andranno fatti allentamenti ma in maniera graduale e proporzionale». Sarebbe questa la posizione espressa dal capogruppo M5s alla Camera Davide Crippa nel corso della congiunta di deputati e senatori sul Green pass. Proprio in nome della gradualità Crippa ha chiesto ai parlamentari M5s di riflettere sulla opportunità di presentare l’ordine del giorno, pure firmato da parlamentari del Movimento, per l’abolizione strumento green pass nel primo provvedimento utile. E a stretto giro anche il leader pentastellato Giuseppe Conte interviene per stigmatizzare l’iniziativa: «È una posizione singolare, francamente mi sembra una posizione che non corrisponde alla linea fin qui seguita»

La cautela del premier

La linea del premier Mario Draghi è per ora ispirata alla cautela. Prima di alleggerire le misure antiCovid si aspetta di verificare il calo costante della curva dei contagi, l’allentamento della pressione sugli ospedali e la continuità della campagna vaccinale sul fronte delle terze dosi. Sullo sfondo c’è l'ipotesi della riapertura a tutti, già ad aprile (quando stadi e impianti sportivi dovrebbero tornare a piena capienza) delle attività all'aperto e del ritorno del Green Pass base per altre, a cominciare dagli alberghi. Anche se c’è chi nel governo preme per un allentamento già a marzo di alcune prescrizioni (come l’addio al green pass base per shopping, banche e uffici postali).

Il calo delle terze dosi

Al governo del resto non sfugge il dato del calo delle vaccinazioni. La scorsa settimana, in base ai dati di Lab24, la media è stata di 17.500 al giorno. Minimo storico e quasi la metà rispetto alle 30mila della settimana precedente. Ma a far suonare un campanello d'allarme è anche il crollo delle terze dosi. La media giornaliera la scorsa settimana è stata di 156mila somministrazioni rispetto alle 245mila della settimana precedente e al picco delle 530mila registrato nella settimana 10-16 gennaio). Tanto che molti hub chiudono e quasi tutte le Regioni tornano a fare vaccini senza prenotazioni e a organizzare open day.

Ecco perché in particolare il super green pass per il lavoro per gli over 50 - in vigore dal prossimo 15 febbraio - dovrebbe restare in vigore fino al 15 giugno, data in cui scade l’obbligo di vaccinazione per gli over 50 italiani e stranieri residenti in Italia. E non è escluso che tale obbligo sia prorogato in vista dell’autunno.

