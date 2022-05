Stop Ue al petrolio russo entro 6 mesi. Isolata la finanza di Mosca

Ascolta la versione audio dell'articolo

BRUXELLES – Presentato dinanzi al Parlamento europeo oggi, mercoledì 4 maggio, il sesto pacchetto di sanzioni economiche contro la Russia sulla scia dell'invasione dell'Ucraina rispecchia le attese dei giorni scorsi. L'aspetto più interessante riguarda l'embargo al petrolio russo: la Commissione europea ha proposto un divieto di acquisto molto graduale pur di assicurare la necessaria unanimità dei Ventisette al momento dell'approvazione delle nuove misure.



«Proponiamo un embargo che riguardi il petrolio proveniente via mare e via oleodotto, greggio e raffinato. Vogliamo però un embargo graduale, che avvenga in modo ordinato, per permettere a noi e ai nostri partner di assicurarsi vie di approvvigionamento alternative (…) Questo è il motivo per cui elimineremo gradualmente le forniture russe di petrolio greggio entro sei mesi e dei prodotti raffinati entro fine anno”, ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

In cerca di un compromesso

La questione del petrolio è particolarmente controversa. Alcuni paesi, come l'Ungheria e la Slovacchia senza sbocco sul mare, sono totalmente dipendenti dal greggio russo. Il tentativo di Bruxelles è di consentire ai Ventisette di trovare un compromesso quando si tratterà di approvare il pacchetto nei prossimi giorni. La prima riunione tra i rappresentanti diplomatici è prevista per oggi mercoledì 4. L'adozione formale del pacchetto è attesa entro il 9 maggio prossimo.

Finanza, emittenti russe e patriarca Kirill

Come circolato nei giorni scorsi, il pacchetto prevede inoltre l'esclusione da Swift, il sistema di messaggeria finanziaria, di tre istituti di credito, tra cui Sberbank, che controlla in Russia un terzo degli attivi bancari. Verrà vietata la trasmissione di tre emittenti pubbliche russe. «Non potranno più distribuire i loro contenuti nella Ue, in qualsiasi forma, via cavo, via satellite, su internet o tramite applicazioni per smartphone», ha aggiunto von der Leyen, ritenendole «strumenti di propaganda».

Nella lista delle personalità sotto sanzioni la Commissione propone di inserire anche il capo della Chiesa ortodossa, il patriarca Kirill.