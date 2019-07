Stop al vincolo del livello minimo per far emergere maggiori ricavi

L’indicatore è la media matematica degli indici riportati in pagina. Nel caso di specie prima dell’adeguamento il contribuente si posiziona con un valore complessivo pari a 5,23 che è inferiore al livello di affidabilità minimo (stabilito per valori superiori a 6) al di sotto del quale l’operatore economico potrebbe finire nelle liste di controllo dell’amministrazione finanziaria. Tale punteggio, come evidenzia l’esempio, rappresenta la media aritmetica degli otto indicatori elaborati dal software.

I primi quattro indici riportati sono gli indicatori elementari di affidabilità (ricavi per addetto, valore aggiunto per addetto, reddito per addetto, durata e decumulo delle scorte) e presentano valori positivi (sono tre 10 e un 7,83).

Ciò che deprime il risultato in maniera incisiva sono gli indicatori di anomalia il cui valore iniziale pari ad 1 determina di fatto l’insufficienza del contribuente. Si tratta di indicatori che solo nel primo caso (incidenza degli oneri finanziari) possono assumere valori che si posizionano fra 1 e 5, mentre negli altri tre casi (copertura delle spese per dipendente, reddito operativo negativo e risultato ordinario negativo) in presenza dell’indicatore il valore è rigorosamente ancorato al voto 1. In altre parole se si presenta l’anomalia (elevata o contenuta che essa sia in valore assoluto) la stessa darà sempre valore pari a 1, contribuendo in maniera importante all’abbassamento della media del voto finale.

Come si può notare sempre dall’esempio, per scongiurare il rischio inserimento liste selettive, e al fine di superare il punteggio minimo di 6, il contribuente dovrebbe elevare i propri ricavi almeno di 1.944 euro.

Aumentando i ricavi della cifra indicata scompare, infatti l’anomalia di cui al reddito operativo negativo (qui in realtà sarebbero bastati 298 euro) e quella riguardante il risultato ordinario negativo. Solo con il completo superamento di entrambi gli indici di anomalia indicati il risultato complessivo potrà oltrepassare il 6 in pagella e attestarsi nel caso in questione a 6,64.