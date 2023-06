Stoppani (Fipe): «Bar e ristoranti accelerano l’uscita dalla crisi»

«I listini ormai sono fatti e al netto di shock esterni imprevedibili resteranno questi per l’estate – continua Stoppani –. Da parte degli esercenti c’è stato un grande senso di responsabilità. Del resto la concorrenza nel nostro settore è forte e nella fascia più ampia del mercato i clienti sono molto sensibili alla variazione dei prezzi: magari per la paura di perdere clienti i gestori sono stati bravi a recuperare efficienza e contenere gli aumenti tagliando i margini. Attenzione però che in questo modo si rischia un abbassamento della qualità dell’offerta per far quadrare i conti. È difficile comunque generalizzare in un settore come il nostro, che copre tutte le fasce del mercato, dove oltre 300mila imprese fatturano 85 miliardi per oltre 40 miliardi di valore aggiunto».

«Da una limitazione eccessiva dell’aumento dei listini può derivare una diminuzione della qualità dell’offerta»

Stoppani glissa sulle polemiche che ogni tanto riemergono sul “caro tazzina” o sull’aumento dei gelati che arriverebbe al 20%: «Non mi sembra che queste polemiche abbiano avuto molto seguito, sono solo la dimostrazione di come il nostro sia un settore che tocca la vita di tutti e quindi fa più clamore di altri casi».

Sugli aumenti però precisa: «Bisogna anche capire da dove arrivano, ad esempio solo gli adeguamenti Istat all’inflazione vogliono dire notevoli aumenti dei canoni di locazione, che spesso sono determinanti tra i costi di alcune attività. Così come stanno crescendo molto i tassi di interesse, proprio come conseguenza delle mosse della Bce per contenere l’inflazione, e questi stanno pesando sui bilanci dei commercianti che hanno dovuto fare debiti per non chiudere davanti ai ristori insufficienti ricevuti durante la pandemia».

Lino Enrico Stoppani, presidnete di Fipe Confcommercio

Poco spazio all’improvvisazione

Le difficoltà degli scorsi anni hanno fatto però arrivare a 10mila il saldo negativo tra aperture e chiusure nel 2022: una selezione naturale dopo il boom o il sintomo di un modello di business da ripensare?

«Il dato da sottolineare è che molti chiudono in fretta con un bar su due che non rimane aperto più di cinque anni. C’è poi la cronica difficoltà difficoltà a reperire manodopera. La situazione – lamenta Stoppani – è più grave dello scorso anno, perché stiamo tornando a pieno ritmo e non riuscire a sopperire alla mancanza di personali vuol dire perdere fatturato. Ma non è facile recuperare 250mila lavoratori usciti dal settore durante la pandemia che hanno trovato impiego altrove, come ad esempio nell’edilizia che ha usufruito dell’effetto bonus del 110%, nella logistica o in altri settori del commercio».