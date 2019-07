Storia e futuro dei bottoni Bonfanti, piccoli scrigni di vero made in Italy

La Fratelli Bonfanti ha nel suo lungo curriculum anche rapporti con la moda, collaborazioni con Giorgio Armani, Etro, Brooksfield, Escada: «Sa come nacque quest'ultima? Passeggiando a Como il designer vide i nostri bottoni nella vetrina della Casa del Bottone a piazza Peretta. Gli piacciono e arriva a noi. Collaboriamo con successo per due stagioni, dopodiché più nulla, anche se avevamo proposto loro di consultare il nostro campionario. La moda ha queste logiche e questo è il suo limite per noi. Le dirò di più: anche il celebrato “made in Italy” è in pericolo».

«Le racconto un caso emblematico - prosegue -: il nostro distributore per il Giappone, una famiglia cinese, ci ha invitato a partecipare a una fiera a Shanghai con altri suoi clienti. Nello stand ero pertanto insieme ad altri imprenditori cinesi. È passato un buyer di un importante marchio di moda italiano, ha notato la mia presenza e mi ha chiesto se producessi dunque tutto in Cina. Alla mia risposta “no, facciamo tutto in Italia”, il suo interesse è subito sfumato. “Perché devo aspettare i tempi italiani e pagare anche di più?”, mi ha fatto notare. Di fronte a un atteggiamento del genere, tutta la poesia sul made in Italy crolla.

E poi, è ancora vero che noi italiani facciamo delle cose che gli altri non fanno? Non ne sono certo. Oggi in Cina ci sono artigiani bravissimi con mani minute e facilmente istruibili nella ripetizione dello stesso pezzo in migliaia di tirature. Non c'è nulla che non possa non essere prodotto con qualità anche lì. La legislazione relativa al made in Italy non ci aiuta, quando basta che solo il 10% di un processo produttivo sia realizzato in Italia per potersi fregiare di questo titolo».

Eppure, la manifattura italiana ha una sua peculiarità, che la rende ancora forte nel mondo: «Avere una rete di tante piccole aziende con la loro specializzazione - spiega Bonfanti -. Noi stessi collaboriamo con chi lavora la madreperla, il cuoio, il legno, il metallo stampato o pressofuso, la galalite, il cocco, il corozo (una sorta di avorio vegetale ricavato da una noce di una palma dell'Ecuador, nda), vetro, ceramica, passamaneria. Mio fratello Elio è in viaggio almeno due giorni alla settimana per la creazione e la ricerca di nuovi modelli».

Intanto, la storia di questa azienda di famiglia si prepara alla sua prossima puntata: mentre è in corso un processo di digitalizzazione del suo archivio con l’Istituto d’Arte Aldo Passoni e il sostegno della contessa Consolata Pralormo, impegnata nella tutela delle eccellenze della moda torinese, le figlie quarantenni di Mario, Chiara e Serena, si stanno preparando ad ereditarla. Chiara si occupa del customer care, Serena è l’export manager.