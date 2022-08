Storia e magia nei Castelli del Ducato

C'è solo l'imbarazzo della scelta a leggere il programma previsto per la notte di San Lorenzo nei Castelli del Ducato tra Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Crema. Desideri e incantesimi sotto il cielo stellato tra picnic, escursioni notturne, lettura del cielo con astrofili, lirica, serenate alla luna, eventi per coppie e anche per famiglie con bambini. Iniziative by night, preserali ed esperienze diurne tra Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Crema. Come le attività al Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino (PR) previste dal tramonto alla mezzanotte, mercoledì 10 agosto con replica il 13. Mentre in occasione de I Notturni Stellati al Castello di Gropparello sono previste visite guidate notturne con possibilità di cenare in giardino a lume di candela e alla Reggia di Colorno c'è Notte di San Lorenzo - Spegni le luci, accendi le stelle

