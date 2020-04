Storia di ordinaria burocrazia in tempi straordinari di covid-19 Che senso hanno bandi troppo restrittivi in questo clima d’incertezza? di Luigi Abete

In un momento in cui siamo – soprattutto noi ultrasettantenni – impegnati nello smart working , senza alcuna preparazione né attitudine, c’è la possibilità di recuperare le idee e il tempo per far sì che un’esperienza di vita diventi un esempio di quello che, ad avviso di chi crede nel buon funzionamento delle istituzioni e nelle regole del mercato, non dovrebbe mai accadere.

Nell’ambito degli impegni associativi che ho sviluppato nel corso di tanti decenni mi è capitato di assumere per il 2020 la presidenza della Aicc, Associazione delle imprese culturali e creative, facente parte del sistema Confindustria, che raccoglie fra gli altri i gestori dei servizi aggiuntivi nei musei statali in applicazione della cosiddetta Legge Ronchey, antico esempio di un tentativo importante di partnership pubblico-privato per valorizzare la promozione e la funzione delle attività museali unitamente alla migliore tutela degli stessi.

Nel momento dell’assunzione dell’incarico, il 29 gennaio u.s., era già stato bandito da Consip il bando per la gestione dei servizi aggiuntivi per il Colosseo, il più grande attrattore culturale italiano che, allora – in un’epoca ormai remota – era visitato da circa 7 milioni di persone l’anno. Il bando si struttura su una proposta di affidamento della concessione nella quale, applicando un indirizzo del tutto atipico, non è consentito al potenziale concessionario di investire in attività di promozione al fine di migliorare la qualità e la redditività dell’attività, il cui ricavato, al netto dell’aggio trattenuto quale corrispettivo della prestazione, va ovviamente a beneficio dell’amministrazione pubblica concedente. Tale indirizzo è stato più volte oggetto di critica da parte della Confindustria, condivisa peraltro dagli altri operatori di mercato sia privati che espressione del sistema cooperativo.

A parte questa riflessione che cito solo per memoria – meritando essa una riflessione di merito molto più accurata in un momento nel quale ci siano serenità di spirito e tempo per approfondirla – di fatto la competizione si sviluppa, come già successo negli ultimi bandi di gara emessi, sul costo del personale, creando condizioni oggettivamente peggiorative per chi presta la propria attività in quel contesto da tempo e quindi creando, come già avvenuto in altri casi, forme di protesta per questa modalità competitiva anche nel mondo del lavoro e nei sindacati che lo stesso rappresentano.

Tornando all’oggetto di questa riflessione, la scadenza del bando originariamente prevista per il giorno 27 gennaio viene prorogata al 26 febbraio e successivamente al 19 marzo. Nel frattempo si manifesta e poi si espande rapidamente la pandemia, il governo cerca di offrire i primi supporti ai lavoratori, alle famiglie e alle imprese, per cui la nostra Associazione viene convocata per il 4 marzo insieme alle altre associazioni di categoria del settore, per esprimere le proprie valutazioni, nonché le esigenze delle imprese associate. Nell’ambito di tale incontro tutte le associazioni di categoria rappresentano la opportunità che il bando in corso relativamente alla concessione dei servizi aggiuntivi per il Colosseo, in scadenza per il 19 marzo, venga sospeso stanti la impossibilità oggettiva di completare le analisi tecniche ed economiche di cui tenere conto ai fini dell’offerta, le difficoltà di movimento e la crescente indeterminatezza del contesto di riferimento. Risulta evidente che, essendo il bando costruito su un budget di base su cui si può lavorare soltanto in variazione negativa (come già detto sopra, non potendosi prevedere da parte del proponente nessuna azione proattiva per migliorare la qualità del servizio e quindi la redditività delle visite), il triennio preso a riferimento per il documento a base delle offerte degli operatori economici già allora risultava del tutto superato, non essendo pensabile di prevedere in questo contesto quali saranno i flussi dei turisti che potranno visitare il monumento nel quinquennio 2021-2025.